Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Alimentos (a la derecha), con voluntarios, en una de las naves de la entidad. José C. Castillo

Valladolid

El Banco de Alimentos busca voluntarios para disparar la recaudación en los supermercados

Casi uno de cada cinco euros gestionados por la entidad solidaria se consiguen durante la gran recogida del otoño, que este año será del 7 al 9 de noviembre

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 06:56

Comenta

«Lo tenemos comprobadísimo», dice Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Alimentos de Valladolid. Aquellos supermercados que cuentan con la presencia física de un voluntario ... de la entidad consiguen disparar hasta por diez el dinero recaudado por parte de sus clientes. Un rendimiento exponencial que luego tiene sus consecuencias en el trabajo benéfico que la ONG desarrolla a diario durante todo el año, con ayudas para que 8.000 personas desfavorecidas llenen despensas y neveras. Por eso, la fundación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que todo aquel que quiera se apunte como colaborador y participe, por unas horas, en la gran recogida de fondos que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre.

