El Banco de Alimentos busca voluntarios para disparar la recaudación en los supermercados

«Lo tenemos comprobadísimo», dice Jesús Mediavilla, presidente del Banco de Alimentos de Valladolid. Aquellos supermercados que cuentan con la presencia física de un voluntario ... de la entidad consiguen disparar hasta por diez el dinero recaudado por parte de sus clientes. Un rendimiento exponencial que luego tiene sus consecuencias en el trabajo benéfico que la ONG desarrolla a diario durante todo el año, con ayudas para que 8.000 personas desfavorecidas llenen despensas y neveras. Por eso, la fundación ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que todo aquel que quiera se apunte como colaborador y participe, por unas horas, en la gran recogida de fondos que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre.

«Necesitamos personas que se encarguen de informar a los clientes sobre cómo colaborar con el Banco de Alimentos y sobre qué se hace después con ese dinero», asegura Mediavilla. De momento, la organización solidaria ha conseguido enrolar a voluntarios para garantizar su presencia en 45 establecimientos. Supone apenas el 28% del total de tiendas implicadas, ya que los vallisoletanos podrán hacer sus donaciones en hasta 160 comercios de Mercadona, Alimerka, Gadis, Froiz, Dia, Lidl, Alcampo, Lupa, Aldi, Eroski, Carrefour y El Corte Inglés, tanto de la capital como de la provincia.

Los clientes que acudan a comprar a alguna de las tiendas de estas cadenas podrán, en el momento de pagar, efectuar una aportación económica que se destinará de forma íntegra al Banco de Alimentos. Con la pandemia (y las limitaciones para manipular los productos), la ONG decidió prescindir de las macroperaciones kilo y apostar por estas campañas de donaciones directas en dinero. «Tiene varias ventajas. La primera es que trabajamos sin menos 'stock', lo que reduce el desperdicio alimentario. Pero, sobre todo, es que permite que compremos aquello que necesitamos en el momento preciso y que, además, podamos ofrecer mayor diversidad de alimentos», explica Mediavilla, quien reconoce las dificultades puntuales que atraviesa la entidad.

«Hemos dejado de recibir ayudas europeas, que ahora van directamente a las tarjetas monedero de las familias con hijos. Y, además, ahora cada vez hay más campañas solidarias, de muchas asociaciones, lo que hace que cada vez sea más difícil convencer para que nos ayuden a todos». De ahí, entienden, la importante labor de los voluntarios que, ubicados junto a las cajas de cobro, informarán a los clientes sobre la campaña que se celebrará del 7 al 9 de noviembre.

247.312 euros recaudó el Banco de Alimentos en la gran recogida de 2024, con 177.312 euros aportados en caja y otros 70.000 en captaciones 'on line'

«Nuestra misión es informar a las personas sin agobiar. Hay mucha gente que se puede sentir avasallada si te acercas o presionas. El objetivo es justo el contrario. Dar confianza. Explicar que el dinero que aportan servirá para ayudar a muchas personas, para llevar comida a las personas que lo están pasando mal y que tienen necesidades», indica Jorge Llanos, vecino de Tordesillas que desde hace ocho años colabora como voluntario del Banco de Alimentos en el Mercadona de Covaresa. «Les entregamos folletos y les explicamos, además, que pueden desgravarse en la declaración de la renta hasta el 80% de su aportación en los primeros 250 euros», indica Llanos, quien durante años trabajó como técnico comercial de una empresa de bienes de equipo y que ahora, jubilado desde diciembre de 2024, quiere fortalecer su trabajo voluntario con el Banco de Alimentos.

Para convertirse en colaborador durante estos tres días de noviembre, «basta con tener interés y apuntarse en la web del Banco de Alimentos de Valladolid». Otros voluntarios y trabajadores sociales de la entidad ofrecerán una formación para que puedan atender las dudas que puedan surgir en los puntos de donación. «En este sentido, también el trabajo de las cajeras y del personal del supermercado es muy importante, para informar de que se está llevando a cabo la campaña y de que se puede colaborar añadiendo unos euros al tique final». Ese dinero aportado se transformará en un cheque que podrá canjear el Banco de Alimentos por aquellos productos que estime necesarios en cada momento.

El año pasado, la gran recogida del otoño consiguió recaudar 177.312 euros en las cajas de los supermercados, además de otros 70.000 euros con aportaciones directas 'on line'. En total, en apenas tres días, la ONG llenó la hucha con 247.312 euros, lo que supone aproximadamente el 18% del montante total de dinero destinado a la compra de víveres que el Banco de Alimentos manejó durante 2024. Así, casi una quinta parte de todo lo conseguido a lo largo del año se obtuvo en tan solo unas horas, de ahí, destaca Mediavilla, la importancia de esta campaña. El presidente de la entidad en Valladolid también animó a colaborar con aportaciones económicas, «tanto por parte de particulares como de empresas solidarias que quieran contribuir a financiar nuestra labor, pensada para atender a las personas más desfavorecidas de Valladolid».

Durante los últimos meses, el Banco de Alimentos ha visto cómo el perfil de sus usuarios está cada vez «más cronificado». «Hay muchas familias donde una de las dos personas trabaja, pero con la subida de las hipotecas y, sobre todo, de los alquileres, eso no es suficiente. No les llega el dinero. Y necesitan ayuda con la cesa de la compra», explica Mediavilla, quien también detecta cómo cada vez hay un mayor porcentaje de población foránea, de personas extranjeras llegadas en los últimos meses a Valladolid y que trabajan en la economía sumergida o con empleos precarios.