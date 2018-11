Valladolid acuerda en el pleno los festivos locales para 2019

Todo parecía apuntar a primera hora de la mañana de este martes que el pleno del Ayuntamiento de Valladolid correspondiente al mes de octubre se desarrollaría de forma rápida y sin sobresaltos. Nada más lejos de la realidad, la discordia entre las distintas bancadas cesó en el momento en el que los concejales cogieron asiento y el alcalde, Óscar Puente, concedió las pertinentes felicitaciones y condolencias. Los reproches entre unos y otros quedaron relegados a un segundo plano a la hora de abordar «cuestiones importantes». «Tenemos que buscar el consenso por el bien de todos los vallisoletanos», advirtió el concejal de Deportes en el Consistorio, Alberto Bustos.

Y así fue. La moción presentada por el grupo municipal socialista, en la que instaba a la Junta de Castilla y León a ampliar el Centro de Salud de Pilarica-Circular, así como a garantizar el uso público de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Vadillos, logró el respaldo de todos los partidos políticos. «Han pasado más de veinte años desde su inauguración. Necesita una ampliación que no puede esperar, ya que presta servicio a más de 35.000 personas», apuntó el portavoz del PSOE, Pedro Herrero. Del mismo modo, la antigua Casa Cuartel de la benemérita, propiedad de la Junta y que se encuentra en un «inexorable proceso de deterioro y abandono», tal y como recalcó Herrero, tendrá un uso público, ya que el Ayuntamiento solicitará a la entidad regional que sus instalaciones sean utilizadas «preferentemente vivienda joven y para la ampliación del centro de salud».

Con ello, el objetivo fundamental es «revitalizar» todos los bienes de la ciudad, además de «rejuvenecer el entorno» y rehabilitar los distintos espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos. «Somos una ciudad que necesariamente crece barrio a barrio», argumentó Bustos. Por su parte, el concejal popular Carlos Fernández recordó «todo» lo que supuso para Valladolid la apertura de este centro. «Desde entonces se han abierto quince centros de salud; sacó a Valladolid de la indigencia sanitaria en la que se encontraba».

Pleno del Ayuntamiento de Valladolid celebrado este martes. / A. Mingueza

Por otro lado, el pleno, a propósito de que en 2018 se celebra el Año Europeo del Patrimonio Cultural, también debatió sobre la necesidad de proteger y poner en valor los monumentos y emblemas de la ciudad. En este sentido, los grupos aprobaron por unanimidad iniciar los trámites para que tanto el Puente Mayor como el Puente Colgante sean declarados como Bienes de Interés Cultural (BIC). Los concejales de los diferentes partidos se mostraron conformes para que se llevara a cabo a pesar de que el edil de Urbanismo, Manuel Saravia, incidiera en que estos procesos son «largos» y no garantizan la inversión. «La última duró diez años, pero aún así es una moción interesante, ya que el 90% de los BIC son edificios religiosos y militares», subrayó.

La reforma del «maltratado» Puente Mayor de la capital vallisoletana era una de las grandes asignaturas pendientes del equipo de Gobierno, y la oposición no desaprovechó la oportunidad para recordar la «desafortunada intervención» llevada a cabo en la zona. «Las barandillas parecen talanqueras, dan un toque taurino a la ciudad, aunque ustedes hayan querido eliminar ese criterio», ironizó el portavoz adjunto del PP, Jesús Enriquez. Sin embargo, Saravia salió al paso de las críticas y aseguró que no ha encontrado «ni una sola de carácter técnico». «El puente tenía problemas estructurales importantes. Desde hace más de setenta años no se ha hecho nada en él más que parcheados, y así estaba», recriminó el concejal de Urbanismo.

Nueva escuela infantil

El Ayuntamiento de Valladolid pedirá a la Junta de Castilla y León y a su Consejería de Educación a que «subsane la falta de financiación» de las escuelas infantiles en la ciudad, al mismo tiempo que demandará al Ejecutivo autonómico que apueste por la titularidad de estos centros en la ciudad. La moción, presentara por la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, consistía originalmente en pedir que se creara en la zona centro de la capital una escuela infantil, un servicio «muy necesario».

Eva Hache, durante la gala de inauguración de la 63 Seminci. / A. Mingueza Eva Hache cobró 3.000 euros por presentar la gala inaugural de la Seminci La presencia de Eva Hache como maestra de ceremonias de la gala inaugural de la 63 Seminci era uno de los momentos más esperados. Así lo hizo saber la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, quien aseguró que llevaban queriéndola traer durante seis años, «incluso con León de la Riva» en el Ayuntamiento. Su combinación de humor, cine y política no sentó del todo bien entre un sector de los vallisoletanos, y es que, tal y como confirmó la concejala del Partido Popular, Mercedes Cantalapiedra, «el prestigio del festival se puede ver alterado por este tipo de actuaciones». «La puesta en escena fue lamentable. Se bajó el telón y apareció el mismísimo Óscar Puente como si fuera Matt Dillon», ironizó. Otro de las cuestiones que ha despertado gran contoversia ha sido el caché que la humorista segoviana cobró por conducir la gala de inauguración. «Eva Hache tuvo un caché exacto de 3.000 euros», sentenció Redondo.

Sin embargo, el grupo municipal socialista no estaba muy conforme con esta petición, ya que según indicó la concejala de Educación e Igualdad, María Victoria Soto, son Delicias y León Felipe las áreas más necesitadas. «En el centro hay una escuela por cada 63 niños, mientras que en el resto de barrios hay una por cada 82 menores», sostuvo. Finalmente, el equipo de Gobierno reclamará a la Junta que sea ella la responsable de ubicar un centro de estas características en el centro, puesto que Valladolid «solo cuenta con dos escuelas de esta titularidad, un porcentaje muy inferior a la situación en el resto de provincias».

Distinciones

Valladolid ya tiene asignadas las fechas para sus fiestas locales del próximo año. Así lo ha ratificado este martes el pleno del Ayuntamiento, de tal forma que la ciudad tendrá dos festivos en 2019. El primero será el 13 de mayo, festividad en honor a San Pedro Regalado. El segundo, el 8 de septiembre, día de la patrona, la Virgen de San Lorenzo, será trasladado al lunes 9 al caer en domingo.

Ya lo anunció Óscar Puente hace tres semanas y este martes se ha convertido en una realidad. La mejor médica de familia del mundo, la doctora vallisoletana Verónica Casado, es una Hija Predilecta de la ciudad. Los grupos políticos con representación en el Consistorio aprobaron por unanimidad esta concesión. Este nombramiento lo compartirá, aunque sin consenso, con el presidente de Renaul en España, José Vicente de los Mozos, el «mejor embajador que Valladolid puede tener», según afirmó el portavoz popular, Antonio Martínez Bermejo. «Siempre ha defendido la importancia de las factorías de Renault en nuestra ciudad y fue uno de los artífices principales de la permanencia de la entidad en Valladolid», prosiguió. Asimismo, Renault recibió por unanimidad la Medalla de Oro de la ciudad.