El Ayuntamiento de Valladolid aprueba por unanimidad otorgar la Medalla de Oro de la ciudad a Renault A. Mingueza En la sesión se ha aprobado, asimismo, el nombramiento como Hija Predilecta de la doctora Verónica Casado EL NORTE Valladolid Martes, 6 noviembre 2018, 14:23

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado por unanimidad la propuesta del Partido Popular para iniciar trámites para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la empresa Renault, con el añadido del «reconocimiento expreso a sus trabajadores a lo largo de todos los tiempos», consenso que no se ha logrado; en cambio, en lo relativo al nombramiento del presidente de la compañía en España, José Vicente de los Mozos, como Hijo Predilecto, lo que ha salido adelante pese a la oposición de VTLP y Sí Se Puede.

Así se ha acordado en la sesión correspondiente al mes de noviembre, celebrada este martes, y tras un debate no exento de tensión y críticas, en el que el portavoz del Grupo Popular, Antonio Martínez Bermejo, ha afeado que el alcalde, Óscar Puente, no estuviera presente el pasado fin de semana en los actos fúnebres por el exregidor socialista Tomás Rodríguez Bolaños. Mientras tanto, los grupos que apoyan al equipo de Gobierno han acusado al PP de no querer favorecer el consenso con esta propuesta.

De hecho, tras conocerse el resultado de la votación, el primer edil ha apostillado que «todo esto podría haberse hablado antes», lo que encaja con las críticas de los grupos a que el Partido Popular presentara la moción directamente en la Mesa de Portavoces y no buscara antes el diálogo con los grupos e incluso con «los trabajadores de Renault», como ha apuntado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez.

La edil de VTLP ha sido quien ha planteado que la Medalla de Oro a Renault, asentada desde hace más de 60 años en la ciudad, se conceda con un reconocimiento expreso a sus trabajadores. «No dudamos que el señor De los Mozos tuviera un papel esencial, pero con justicia habrá que tener en cuenta otros factores, ya que la plantilla aceptó importantes recortes para evitar que se marcharan a lugares con mano de obra más barata», ha recordado Sánchez.

Finalmente, con ese añadido, se ha logrado sacar adelante con consenso la Medalla de Oro a la compañía gala, sin embargo esas reticencias de VTLP y Sí Se Puede con los directivos de una empresa que, como ha advertido Charo Chávez, «podría dar el portazo en cualquier momento», han conllevado que la distinción de Hijo Predilecto haya contado con el apoyo parcial de PP, PSOE, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Jesús Presencio.

Para evitar estas situaciones de falta de consenso en el futuro, el Grupo Socialista ha propuesto una enmienda, aprobada con el apoyo de VTLP, SíVA y el no adscrito, para que la apertura de expedientes de concesión de distinciones de la ciudad sólo se promuevan por el Pleno municipal cuando la propuesta emane de una moción corporativa, pues como ha considerado el portavoz socialista, Pedro Herrero, el consenso «debería ser incuestionable» en asuntos como éstos, informa Europa Press.

Ello habría evitado, en este caso, un debate en el que se han cruzado las críticas entre los grupos, que, como en el caso del PSOE, han censurado que se trate una distinción de honor «rechazando el diálogo con otras fuerzas políticas» y que, en opinión de Herrero, el portavoz del PP haya buscado «la confrontación de manera innecesaria», en lo que supone para él una muestra de que la oposición actual es «la más desleal» con la que ha contado un Gobierno municipal en Valladolid.

Asimismo, Pedro Herrero ha criticado que Martínez Bermejo entiende que un debate como éste, que «daña a la Institución», favorece los intereses del Partido Popular, por lo que ha querido pedir perdón por el «bochornoso espectáculo» que considera que se ha dado en la moción. También ha recordado que en su intervención este lunes en el Pleno extraordinario en memoria del fallecido Tomás Rodríguez Bolaños, el concejal 'popular' se preguntaba cuándo se había «perdido la concordia» en el Ayuntamiento.

Precisamente, el portavoz del PP ha hecho referencia al fallecimiento de Bolaños, después de que Pedro Herrero asegurara que carece de «responsabilidad institucional», para tildar de irresponsable que el actual regidor no estuviera presente el pasado fin de semana en los actos fúnebres en memoria de su predecesor como alcalde socialista. Martínez Bermejo también ha reprochado que el Grupo Socialista quiera «imponer el consenso», algo que ha interpretado que se produce también en la concesión de similares distinciones a la médico de familia Verónica Casado, designada como mejor profesional sanitaria en un Congreso mundial del sector sanitario.

El inicio de trámites para el nombramiento de esta facultativa, que ejerce en el Centro de Salud de Parquesol, como Hija Predilecta también se ha sustanciado en el Pleno, en este caso por unanimidad de todos los grupos políticos. Eso sí, Martínez Bermejo ha apostillado que en este caso el alcalde decidió traer el asunto «unilateralmente y sin consenso», y que el PP accede a ese acuerdo. El regidor ha recordado que iniciar estos trámites está entre sus atribuciones.

En el debate también se ha hecho referencia a una posible «devaluación» de estas distinciones, algo que, como ha apuntado Pedro Herrero, planteó el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, en la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a la actriz Concha Velasco. La portavoz de Valladolid Toma la Palabra también se ha recordado las reticencias de su grupo a que estos honores se concedan a personas concretas.

Según el portavoz socialista, mientras León de la Riva sólo impulsó tres medallas de Oro de la ciudad «en 20 años», el actual equipo de Gobierno ya ha promovido «cinco de oro --Bomberos, Donantes de Sangre, Concha Velasco, Rodríguez Bolaños y Renault--, una de bronce --Bernardino Vergara-- y tres nombramientos de Hijo Predilecto --la doctora Casado, Bolaños y De los Mozos--», en tres años y medio de mandato.