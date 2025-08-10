El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración en Valladolid, hace un año, tras un asesinato machista. Carlos Espeso

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene e impulsa las líneas de ayuda contra la violencia de género y convivencia intercultural

Sesenta proyectos reciben un total de 113.000 euros para completar la financiación de las propias organizaciones que los ponen en marcha

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:56

Hay un continuismo, un impulso y, al mismo tiempo, un matiz. El Ayuntamiento de Valladolid continúa con las líneas de ayudas a proyectos de «servicios ... sociales, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género», pero aumenta ligeramente las partidas año a año y consolida aquellos proyectos que han demostrado, explican, que dan buenos resultados. Y el matiz está, explica el concejal del área de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, en que se intenta «dejar fuera todo el ámbito de la ideología de género o lo que intenta buscar políticamente la conflictividad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  2. 2

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  3. 3 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  4. 4 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  5. 5

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  6. 6

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  7. 7 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  8. 8

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  9. 9

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  10. 10 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento de Valladolid mantiene e impulsa las líneas de ayuda contra la violencia de género y convivencia intercultural

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene e impulsa las líneas de ayuda contra la violencia de género y convivencia intercultural