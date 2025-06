El Ayuntamiento aparca el centro para inmigrantes de Delicias y estudia otra ubicación

La postura de una parte de los vecinos, contrarios a la apertura de un centro cultural para inmigrantes en Delicias, ha llevado al Ayuntamiento a ... aparcar, por ahora, sin fecha, el proyecto anunciado a comienzos de año para recuperar el antiguo colegio Calderón de la Barca, situado en la calle Olmedo, y abrir allí la denominada Casa de las Gentes, destinada a que una veintena de asociaciones de inmigrantes pudieran desarrollar sus actividades para dar conocer su cultura y tradiciones en jornadas para todos los públicos.

El proyecto suscitó las críticas de algunos residentes, encabezados por la Asociación de Vecinos Barrio Delicias, que estaban abiertamente en contra del mismo al entender que podría generar problemas de convivencia en el barrio. Yesa disparidad de opiniones ha terminado por dejar en el aire el proyecto, al menos, por el momento, de la Casa de las Gentes.

Así lo confirmó el Ayuntamiento, de boca del alcalde, Jesús Julio Carnero, en una reunión celebrada el pasado martes con los vecinos (con la citada asociación), en la que participaron el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto; y el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona.

«No hay una decisión definitiva tomada al respecto, no es que se haya cancelado nada, simplemente estamos en una fase de análisis y diálogo», matiza el edil Rodrigo Nieto antes de justificar que «siempre dijimos que no se haría sin haber tenido en cuenta antes todas las posturas con los vecinos, asociaciones y colectivos».

El propio edil anticipa que el proyecto de la Casa de las Gentes no va a caer en el olvido y asegura que está previsto que se inicie la licitación del proyecto a finales de 2025, «tal y como estaba previsto porque esta es una propuesta que llevamos en el programa electoral y que se va a hacer», afirma con rotundidad, sin concretar dónde, para después aclarar que «sería un espacio pensado para ser compartido por todos» y de reconocer que «parece ser que no han querido entenderlo -en alusión a la postura vecinal- desde un principio».

Este martes, tras la reunión mantenida con el Consistorio, desde la asociación vecinal celebran el 'no' al uso de este espacio de la calle Olmedo para los colectivos de inmigrantes. «Pueden decorarlo como quieran pero no se va a hacer porque los vecinos no quieren y ayer, al fin, llegaron a la conclusión de que ese proyecto no se puede realizar en este colegio», destaca su presidente, Luis Trapote.

La asociación pide ahora «que ese espacio tenga una nueva vida y sea destinado a los que más lo necesitan, las personas mayores de este barrio cada vez más envejecido, con la construcción de un centro de día o que sea espacio para otros colectivos que no tengan sede», apunta su portavoz antes de justificar que «el problema es que las asociaciones de inmigrantes para las que se anunciaba la Casa de las Gentes ya tiene sede en los distintos centros cívicos de la ciudad» y de considerar que «no sería justo darles un espacio nuevo cuando ya tienen dónde reunirse».

El Ayuntamiento da ahora un paso atrás en cuanto a la futura utilización del antiguo colegio de la calle Olmedo y reconoce que se encuentra en una fase de «evaluación técnica y política del uso que se le puede dar a este espacio».

Los técnicos municipales, de momento, han estado evaluando recientemente el estado del inmueble, «porque cuenta con una serie de deficiencias que se han ido incrementando con el tiempo», añade el concejal de Servicios Sociales antes de explicar que «toca valorar qué mejoras se tienen que hacer para poner a punto el espacio» sin adelantar plazos e inversión de los trabajos de acondicionamiento y rehabilitación que requiere el edificio. «Primero hay que conocer para qué se va a utilizar ese espacio y luego ya veremos cuánto se invierte en esa mejora», finaliza Nieto.