La Audiencia de Valladolid confirma el proceso contra Quequé por incitar al acoso de la presidenta de Abogados Cristianos El tribunal provincial rechazó el recurso de apelación del humorista

El humorista Héctor de Miguel, 'Quequé, en uno de los programas de 'Hora Veintipico'

El Norte Valladolid Martes, 30 de septiembre 2025, 20:27

El humorista Héctor de Miguel Martín, 'Quequé', será procesado por un posible delito de odio después de que la Audiencia Provincial de Valladolid rechazará su recurso de apelación. Tal y como publica ABC, que ha tenido acceso al auto, el tribunal cree insuficientes los argumentos del cómico.

Ya el pasado mes de julio fue acusado de realizar un 'sketch' en su programa 'Hora Veintipico', en el que difundió el teléfono de Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, instando de manera irónica a que no le llamaran ni le escribieran.

Y tal y como ha establecido la Audiencia de Valladolid estos hechos provocaron todo lo contrario, haciendo un efecto llamada, por lo que podría encajar en el tipo penal de acoso.

En su intervención, 'Quequé' no negó los hechos y se amparó en la libertad artística para provocar el efecto humorístico. Sin embargo, el auto judicial matiza que las consecuencias de ese programa fueron muy concretas, ya que provocó un incesante número de llamadas a Abogados Cristianos, correos electrónicos y mensajes en redes sociales, provocando el colapso de la línea telefónica de la asociación.

La perjudicada ofreció su parecer de lo sucedido en ABC: «Estoy satisfecha de que la querella siga su curso y de que haya juicio, porque lo que hizo este señor llamado Quequé fue de los actos más cobardes que existen: pedir a las manadas que me llamasen para insultarme», sentenció.