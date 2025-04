«Me agarro más a la Biblia que al Código Penal»

Se ha convertido en una de las abogadas con más trabajo de Valladolid. Sus más de cien casos abiertos de diferente índole le dejan pocos ... huecos en su día a día. La vallisoletana Polonia Castellanos, presidenta de la fundación Abogados Cristianos, destaca que en este tiempo han aumentado los ataques que han sufrido los cristianos por el siemple hecho de serlo. Ante los mismos ofrece defensa, eso sí con la Biblia en la mano, antes que con el Código Penal, y ante la Fiscalía y el Gobierno, a los que considera dentro de una ficticia fundación de abogados ateos.

-¿Qué es Abogados Cristianos?

-Es mucha gente que está detrás con ganas de cambiar cosas y de que se hagan las cosas bien. Con ganas de que se respete la libertad religiosa y la familia.

-¿Es la abogada con más trabajo en Valladolid ahora mismo?

-Posiblemente sí. Sin menospreciar a mis compañeros, que sé que hay abogados excelentes, tengo un trabajo más difícil porque el abogado que te encuentras enfrente es tu contrario. El que tienes en contra no es un compañero. Te encuentras a muchos jueces que se saltan la ley. Es un trabajo muy difícil, pero se aprende mucho. Es muy sacrificado. Nos cuesta mucho ganar casos, pero los que ganamos son también muchas veces históricos.

-¿Entonces el abogado de Quequé no es compañero?

-A ese casi no le conozco, pero no es compañero. No lo es desde el momento que emite y difunde una declaración cuando todavía está en la fase de instrucción con mala intención. Evidentemente va en contra de muchas leyes y va en contra del código deontológico.

-¿Cómo es una fundación dedicada a los valores de la cristiandad?

-Lo primero que nos preguntan siempre es cómo nos financiamos. Lo hacemos con donaciones. Como siempre que tienes que presentar cosas para la administración pública, tratamos de ser lo más transparente posibles, lo más pulcros posibles, tanto en nuestro trabajo como en todo lo que hacemos, porque sabemos que tenemos 100 miradas esperando que nos desviemos y que hagamos algo mal. Tratamos de ser tremendamente puntillosos. Tenemos un patronato formado por gente excepcional y los trabajadores de la fundación, que son maravillosos. Hay donaciones de muchos tipos. No tenemos un súper donante, pero sí muchos poquitos.

-¿Les financia la Iglesia?

-No. Somos una fundación al margen de la iglesia católica, no somos asociación de fieles ni nada. Luego si hay sacerdotes a título particular que quieran financiarnos, pues ahora no sabría decirte.

-¿Cuántos procedimientos tiene abiertos?

-Las cruces de Bezas y de Dueñas, el caso de la eutanasia de Noelia, objetores del aborto, las contrataciones del Valle de los Caídos, las banderas de la Diputación de Valladolid y de Zaragoza, también una querella contra la juez del caso del alcalde de Soria. Tenemos muchísimas cosas. Son más de cien.

-¿Tienen también la otra parte? ¿Reciben querellas?

-Espero ansiosa alguna porque, cuando me pongan alguna, me dedico a escribir un libro que tengo muchas anécdotas y muchas cosas que contar, pero la única que nos han dicho que nos han interpuesto, es una que nunca llegó.

-¿En su caso Abogados Cristianos es su única fuente de ingresos?

-Al principio tenía mi despacho y trabajaba un poquito para Abogados Cristianos sin remuneración. Ahora la balanza está totalmente descompensada. Tengo muy poco tiempo para casos privados y dedico prácticamente todo mi tiempo a Abogados Cristianos. Un abogado gana mucho más en otro tipo de pleitos que trabajando para una fundación. Es el trabajo que más me satisface. Soy abogada por vocación, en contra de lo que quería toda mi familia.

-¿Está en el turno de oficio?

-No, no estoy, porque aparte de Abogados Cristianos y mi despacho tengo cuatro niñas, un marido y un perro. No tengo tiempo para más.

-Empezamos por la actualidad. Hacía antes referencia al caso de Carlos Martínez.

-Es bastante frustrante porque estudias Derecho y lo ejerces porque crees en la Justicia y piensas que la ley es igual para todos, pero luego te encuentras casos como este en el que nosotros ponemos una querella a este señor cuando solamente, entre comillas, es alcalde de Soria. Desde que nos dan una fecha para que declare hasta que llega esa fecha, este señor le promocionan para ser candidato por el PSOE a la Junta de Castilla y León (secretario autonómico). En ese impasse su abogado recurre y la juez nos archiva y suspende la declaración. Un recurso de apelación no lleva efecto de suspensión. Es decir que aunque su abogado recurriese, tendría que haber ido a declarar.

-Banderas LGTB+ en las Diputaciones de Valladolid y Zaragoza. El Supremo se pronunció y dijo que no había ningún delito.

-Nunca pensé que hubiese tenido que pugnar con el PP por este tema, pero ellos lo han querido. Pero no miramos las siglas políticas de aquellos a los que tenemos que enfrentarnos. Si se derriba una cruz, si se pone una bandera ideológica, si se incumple la ley, pues tenemos que enfrentarnos a quien sea. En este caso ganamos varias sentencias contra la Diputación de Valladolid por poner banderas no oficiales, y la Diputación de Valladolid en su interés en que algunas banderas ondean en edificios públicos recurrió al Supremo. El Supremo tuvo una sentencia desafortunada desde mi punto de vista, porque en el derecho muchas cosas son interpretables, pero a veces son muy sencillas. Si la ley dice que solo banderas oficiales, todas las otras no son banderas oficiales. Era muy sencillo. El Tribunal Supremo cambia su doctrina, además la cambia sin justificación, por lo que también nos hemos querellado contra algunos miembros del Supremo y hemos pedido una nulidad. Lo que hemos hecho es casi una huelga a la japonesa. Si pones la que tú quieres de un lobby, nosotros queremos que pongas la de la Familia o la del día del Medio Ambiente. En el momento que no pongan una va a ser una discriminación y tendremos que denunciar la Diputación de Valladolid.

-¿Es peligrosa una guerra de banderas?

-Mucho, porque además creo que estamos en época preelectoral. Esto al PP y a la Diputación no le beneficia en absoluto, porque está asumiendo roles que no son del PP, sino que son de la izquierda. La guerra de banderas es tremendamente peligrosa entra en un terreno muy pantanoso. Si lo han querido, nosotros les daremos guerra.

-Recientemente os han dado la razón con la cruz de Dueñas…

-Se ponen en contacto con nosotros habitantes de Dueñas y gracias a la abstención del PP sale adelante. Es una cruz que tiene un corazón de Jesús muy bonito y que forma parte del patrimonio y de la historia de ese pueblo (ciudad). No estamos jugando solo y vulnerando el derecho a la libertad religiosa de los habitantes de Dueñas, sino que es que están vulnerando su patrimonio. Es bastante insensato gastarse el dinero en tirar cruces cuando hace falta dinero para muchísimas otras cosas.

-Pero en este caso el pleno, la representación de todos los vecinos, lo había aprobado.

-No se pueden aprobar cosas ilegales. ¿Apruebas tirar una y después aprobamos en un pleno también pegar a todas las rubias o a todos los que tenemos gafas?

-¿Han aumentado los ataques contra la cristiandad en los últimos años?

-Sí. Hay un informe del Observatorio de Libertad Religiosa que recoge de forma totalmente objetiva todos los ataques. No solo aumenta el número, también la intensidad. Donde antes te insultaban, ahora te acosan y después del acoso será la violencia física. Entonces es muy peligroso. Se crea un clima en el que parece que contra los cristianos todo vale.

-¿Se agarra más a la Biblia o al Código Penal?

-A la Biblia, por supuesto. Antes la justicia divina que la justicia. Y eso que confío en la justicia a pesar de todo. Confío en la justicia humana porque sé que todavía hay jueces independientes. Hay algún profesor de Derecho por ahí que dice que no tendrían que admitir nuestras demandas. Yo lo que digo es que nos den la razón si la tenemos y si no la tenemos que nos la quiten. Es algo muy sencillo, pero por supuesto que lo que tenemos muy presente es que luchamos pacíficamente y luego dejamos en manos de Dios. El derecho español está basado en el romano también, y este tiene innegables raíces cristianas.

-¿Existe una fundación de abogados ateos?

-No les hace falta porque ya tienen a la Fiscalía y al Gobierno. Ya sabemos de quién dependen. No esperamos a la Fiscalía, pero cuando actúa siempre va en nuestra contra.

-¿En el humor, cuándo se traspasa la línea a la ofensa?

-Hay que partir de que hay humor inteligente. Ese me gusta. El humor inteligente no necesita humillar ni arremeter contra nadie. Tampoco me gustan los chistes que van contra las mujeres o el típico chiste de la parienta. Algo que quedó muy claro es que cuando lo hacen contra los cristianos no pasa nada, todo vale y es humor. Pero cuando se hizo un símil o un paralelismo con lo mismo con otro colectivo, la gente empezó a volverse loca. Hay un doble rasero muy peligroso contra los cristianos. El humor, pues nos podemos reír de todo. Se puede hacer chistes, pero no hay necesidad de injuriar, no hay necesidad de humillar. La humillación, la vejación y el insulto no es humor.

-¿Broncano es humor inteligente?

-No le he visto nunca. Veo muy poco la tele y hay programas que no me llaman. ¿Lo que pasó en Nochevieja? Me da mucha pena porque fue una mujer utilizada (Lalachús sobre la estampita de la vaquilla). La dijeron que tenía que hacer eso y pienso que fue una bien mandada. Me da pena por esa mujer. El programa de Broncano no lo he visto nunca, pero tampoco tengo interés en verlo después de lo que pasó. Lo que sí que sé y de lo que me alegré es que había bajado de audiencia.