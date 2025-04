La Asamblea Ciclista denuncia el «aislamiento» de las Delicias para desplazamientos en bicicleta

El Norte Lunes, 7 de abril 2025, 10:22 Comenta Compartir

La Asamblea Ciclista de Valladolid (Asciva) denunció hoy que el barrio de Delicias ha quedado de facto incomunicado con el centro de la ciudad para los desplazamientos en bicicleta, tras la señalización instalada tras las recientes obras de ampliación del túnel de Labradores. Señaló que este túnel ha sido históricamente una conexión ciclista habitual y fundamental entre Delicias y el centro. «Existía un ciclo-carril claramente señalizado que permitía a las personas que se desplazan en bicicleta circular con seguridad por esta vía. Sin embargo, tras la intervención realizada, se ha instalado una señal de prohibición de paso de bicicletas (R-114) en el margen izquierdo de la entrada del túnel en sentido Delicias hacia el centro, lo cual ha generado una situación de confusión, malestar e inseguridad jurídica», señalan.

«Esta contradicción -añaden- es aún más evidente teniendo en cuenta que sigue presente, en la misma calle, la señal vertical que indica la existencia del ciclo-carril, lo que incrementa aún más la incertidumbre».

Asciva ha trasladado formalmente esta situación al Ayuntamiento, al solicitar que se mantenga el ciclo-carril que existía antes de las obras, respetando así el uso consolidado y funcional que ha tenido esta infraestructura para el desplazamiento ciclista. También propone corregir y aclarar la señalización actual incorporando una señal adicional que indique expresamente que la prohibición afecta únicamente al carril izquierdo o a la zona peatonal adyacente, y no al conjunto de la calzada. Asimismo, se requiere una mejora de la señalización tanto vertical como horizontal para asegurar su correcta visibilidad y comprensión.

Por otro lado, alertó de que no existe actualmente una alternativa eficaz, directa y segura para que las personas que utilizan la bicicleta puedan acceder desde Delicias al centro. El paso subterráneo de Panaderos, concebido como conexión peatonal, no permite una continuidad ciclista adecuada hacia Delicias, desembocando en un entorno aún sin urbanizar y sin condiciones para una movilidad activa segura.Ante esta situación, la Asamblea reclamó al Consistorio una actuación inmediata y coherente que garantice la continuidad de la movilidad ciclista entre barrios. «Intervenciones como estas nos alejan de una ciudad más sostenible y segura. La obra de ampliación del túnel de Labradores debe representar una oportunidad para reforzar el compromiso con la movilidad activa, no para debilitarlo», concluyó.