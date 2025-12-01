El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Armando Lovera, vecino de Valladolid, muestra al Papa León XIV su libro. El Norte

El amigo vallisoletano de León XIV que ha escrito un libro sobre el Papa y la amistad

Armando Lovera, vecino de Villa del Prado, presenta este lunes 1 de diciembre su obra 'De Roberto a León. Amistad, memoria y misión'

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:02

Comenta

El pasado 8 de mayo, por la tarde, con el mundo pendiente de una chimenea en el Vaticano, dos gestos cotidianos tal vez pasaron desapercibidos. ... El primero fue un caramelo que cambiaba de manos en la Capilla Sixtina. El segundo, una partida de pádel en el polideportivo Huerta del Rey. Estas dos acciones (invisibles, intrascendentes tal vez para tanta gente) se convierten en parte importante de 'De Roberto a León. Amistad, memoria y misión', un libro escrito por Armando Jesús Lovera –vallisoletano con raíces en Perú, amigo personal del papa León XIV–, y que este lunes por la tarde, a las 20:00 horas, se presenta en el Estudio Teológico Agustiniano, en el Paseo de Filipinos 7.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  5. 5

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  6. 6

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  7. 7

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  8. 8

    La obra de la estación supondrá el paso de 34 a 38 camiones diarios durante 30 meses
  9. 9

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  10. 10 Solicitan ayuda para localizar a una menor desaparecida en Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El amigo vallisoletano de León XIV que ha escrito un libro sobre el Papa y la amistad

El amigo vallisoletano de León XIV que ha escrito un libro sobre el Papa y la amistad