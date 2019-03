El alcalde de Valladolid cuestiona la intervención policial en el altercado de Vox en Delicias Los agentes introducen a la mujer en un coche patrulla. / EL NORTE Puente no cree que «la mujer ofreciera ningún tipo de peligro para acabar esposada en el suelo de mala manera» EL NORTE Valladolid Martes, 26 marzo 2019, 17:05

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha pedido explicaciones a la Subdelegación del Gobierno y solicitado información a la Policía Municipal sobre la actuación en un altercado en torno a una mesa informativa de Vox en el barrio de Delicias que acabó con la detención de tres personas con el fin de que se justifique la proporción de la intervención.

Puente, en declaraciones a Onda Cero Valladolid recogidas por Europa Press, ha expresado su disgusto con una imagen, que se produjo este sábado en el barrio de Delicias y que como alcalde le ha producido «verdadero rechazo» y espera que se esclarezca lo ocurrido y se «justifique muy bien» el motivo por el que varias personas acaban en comisaría tras pasar por el suelo esposadas.

El alcalde ha reconocido que no sabe si ha habido insultos y amenazas pero ha explicado que ha visto imágenes que no han gustado «nada», con una mujer de algo más de 50 años «tirada» en el suelo.

«No creo que ofreciera ningún peligro ni una gran resistencia, una mujer normal, con su trabajo, sin ningún tipo de antecedente penal que acabó en el suelo esposada de mala manera, a mí eso no me gusta, y esto sólo se produce en actos de estos señores, en actos de otras formaciones políticas no se producen este tipo de situaciones», ha señalado Óscar Puente.

Por ello, ha afirmado que le gustaría saber, y espera que se «esclarezca», «qué es lo que había hecho esta gente para que hubiera una actuación en esa proporción» y que unos ciudadanos que «al parecer» estaban tomando una consumición en una terraza al lado del puesto de Vox «acaben en comisaría tras pasar por el suelo esposados», algo que cree que «tendrá que justificarse muy bien».

En esta línea, ha asegurado que está a la espera de recibir la información oportuna tras preguntar tanto a la Subdelegación como a la intendente jefe de la Policía Municipal, Julia González, ya que este cuerpo local también intervino y acudió en apoyo a la Policía Nacional, que «reclamó siete coches para tres ciudadanos».

Precisamente tras estos hechos, el Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ha abierto una causa por los delitos de odio, atentado y resistencia a la autoridad.

En concreto, el Juzgado investiga a las tres personas que detuvo la Policía Nacional por supuestamente increpar a varios miembros de Vox, insultar a las fuerzas del orden público, acometer contra los agentes y resistirse activamente a la detención, hechos por los que posteriormente quedaron en libertad.

Según informó la Delegación del Gobierno, la Policía detuvo a estas tres personas por resistencia a agentes de la autoridad después de que, en torno a las 14.00 horas, uno de los detenidos, de 40 años, increpara a los miembros de una mesa informativa de Vox.

Los integrantes de la mesa informativa llamaron a la Policía para dar cuenta de los hechos y, una vez allí, los agentes intentaron identificar a este hombre, que se negó reiteradamente a facilitar su filiación y procedió de forma violenta contra los policías.

En este contexto, un hombre y una mujer -de 62 y 55 años, respectivamente- que se encontraban en la zona intervinieron en favor de esta persona profiriendo gritos contra los agentes por lo que también fueron identificados. Además, se negaron a facilitar sus datos y también se pronunciaron violentamente contra las fuerzas actuantes por lo que igualmente fueron detenidos.