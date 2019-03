Vox afirma que no insultaron a nadie en Delicias y critica la agresividad de uno de los detenidos La mesa informativa de Vox en Delicias. / EL NORTE La formación de Santiago Abascal ha presentado una denuncia en la Policía EL NORTE Valladolid Lunes, 25 marzo 2019, 18:14

Vox Valladolid ha asegurado este lunes en una nota de prensa que las personas que integraban la mesa informativa celebrada el sábado en la plaza del Carmen del barrio de Delicias «no increparon ni insultaron a nadie», al tiempo que subrayan que el acto fue «un éxito». Según relatan en un comunicado, a las 14:00 horas del sábado se acercó un hombre «haciendo fotos, riéndose y al parecer hablando con otras personas por teléfono». A continuación, esta persona se dirigió a los miembros de la formación y les llamó «fascistas de mierda, putos maricones, hijos de puta», además de asegurar que defendían «al puto rey corrupto y una bandera manchada de sangre». «Fascistas, hijos de puta, os voy a matar», les espetó, según la versión aportada por Vox.

Según explica la formación, este hombre «agarró del pecho a un integrante de Vox con la intención de golpearle, pero no lo consiguió debido a que a la persona a la que pretendía agredir le superaba en altura y pudo pararle extendiendo el brazo».

Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional, señalan en el partido, intentaron calmar la situación y explicaron al hombre y a sus acompañantes que la mesa tenía todo el derecho de celebrarse porque contaba con el permiso. «En vista de que el individuo no se calmaba un agente le pidió su documentación a lo que se negó diciendo 'no me toques me cago en Dios que la liamos'».

Fue entonces cuando se procedió a la detención de tres individuos. Los hechos han sido denunciados por Vox ante Policía.

«En ningún momento ningún miembro que se encontraba en la mesa de Vox ha increpado ni insultado a nadie por lo que desmentimos rotundamente las declaraciones que se recogen, que lo único que pretenden es dañar la imagen del trabajo que realiza Vox en Valladolid», apuntan.