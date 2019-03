Denuncian a la Policía tras ser detenidos durante un acto de Vox en Delicias

«Me acusaron de estar bajo los efectos de estupefacientes»

En su relato, P. J. señala que pidió agua cuando era trasladado al hospital y no se la dieron. «'Procura aprender a beber si no sabes', me dijo uno de los agentes insinuando que yo estaba borracho. 'Usted está bebido y hasta el culo', me volvió a comentar el agente, que iba conmigo en el coche, y antes de llegar al ambulatorio de Delicias para ser reconocido». El facultativo de guardia al comprobar los golpes ordenó a los dos agentes que les trasladarán de inmediato al hospital.

Minutos después P. J. fue llevado al Río Hortega, y es allí donde inquirió a los médicos que le realizasen la prueba de toxicología para determinar si tenía alcohol o drogas en la sangre. La enfermera se la hizo, y cuando volvió le dijo: «Puede estar usted tranquilo que da negativo». Esposado, el vecino le replicó que ya lo estaba, porque «no se había tomado ni la caña» que se quedó en la terraza.