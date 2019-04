El alcalde acuerda con UGT llevar el busto de Pablo Iglesias al nuevo memorial de El Carmen El busto de Pablo Iglesias, en su emplazamiento actual. / J.S. La Asociación de la Memoria Histórica contempla ya buscar otro lugar para enterrar los restos de los 247 represaliados J. SANZ Valladolid Jueves, 4 abril 2019, 07:40

El alcalde, Óscar Puente, y los secretarios provincial y autonómico del PSOEy UGT, Teresa López y Faustino Temprano, firmaron ayer un acuerdo por el que el Ayuntamiento ratifica la pretensión del sindicato de colocar el busto de su fundador, Pablo Iglesias (Ferrol, 1850-Madrid, 1915), en el memorial recién construido en el cementerio de El Carmen y destinado a albergar los restos de los 247 represaliados en la Guerra Civil (1936-1939) que han sido rescatados de cinco fosas comunes. Y el término es destinado, ya que el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Julio del Olmo, anunció ayer su disposición «a buscar otro lugar dentro del cementerio u en otra localidad si es necesario para enterrar con dignidad los restos de los represaliados sin que el memorial esté presidido por símbolos partidistas».

Las posturas parecen irreconciliables, y más después de meses de negociaciones entre el propio Ayuntamiento (a cargo de los concejales Manuel Saravia y María Sánchez) y los representantes de UGTy la ARMH, que estos últimos dan ahora mismo prácticamente por rotas.

«El terreno sobre el que se ha levantado el memorial lo ha puesto a disposición el sindicato y el sindicato quiere que el busto de Pablo Iglesias, que fue colocado allí en 1998 –once años después de la cesión a perpetuidad de esta parcela del camposanto y de otra idéntica situada a quince metros–, vuelva a estar en su emplazamiento», confirma tajante Evelio Ángulo, vicesecretario autonómico de UGT, quien matiza que «nosotros no hemos bloqueado nada ni impedido celebración alguna más allá de pedir algo que nos parece totalmente lógico».

Posturas irreconciliables

Y el alcalde, Óscar Puente, lamenta el desacuerdo y considera que «si el busto estaba allí y el sindicato, que es el que ha cedido el uso del terreno quiere que siga allí, pues entiendo que no hay ningún problema en que siga allí junto a un texto que considero bastante neutral sobre la cesión del espacio por parte de UGTy el PSOE». El regidor reconoce las dificultades para alcanzar un entendimiento entre el sindicato y la asociación: «En todo este tiempo he sido neutral en las conversaciones, que han corrido a cargo de Manuel Saravia y María Sánchez –ediles de Toma la Palabra y titulares de las concejalías responsables de la construcción del memorial financiado con fondos municipales (43.000 euros)–, pero llega un punto en el que uno entiende que no puede ser tampoco lo que diga Julio del Olmo (ARMH) y creo que a estas alturas, aunque sería una lástima, puede hacer lo que considere».

El busto de la polémica se encuentra ahora colocado en el memorial a las víctimas de la Guerra Civil de UGT y el PSOE, idéntico al demolido al lado para levantar el nuevo y destinado, solo eso, a acoger los restos de los represaliados que han sido recuperados en los últimos años por la ARMH en las fosas comunes de El Carmen. Uno y otro se encuentran a solo quince metros lineales en el mismo camino, solo separados por tres hileras de tumbas comunes.

«UGT no cede en esta pretensión, que expuso desde el principio y con la que transigió el Ayuntamiento, pero la ARMH parece que tiene la patente...», suspira el regidor antes de incidir en que «estas situaciones nos deberían llevar a una reflexión más larga y profunda». El caso es que el busto, conforme a lo firmado, se colocará entre las jardineras en la parte superior de un memorial que a día de hoy carece aún de placa, en la que estaba previsto poner los nombres de los 2.500 represaliados a raíz del alzamiento nacional en la provincia.

«No es un capricho ni queremos imponer nada cuando pedimos que el busto de nuestro fundador forme parte del memorial», incidió UGT en un comunicado oficial en el que apuntaron que «las máquinas entraron en la parcela sin el consentimiento necesario y y fueron removidos restos de las víctimas de la guerra». Esto último encendió aún más al portavoz de la ARMH: «No pueden poner en cuestión nuestro trabajo, cuando llevamos 17 años buscando y recuperando los restos de las víctimas, que mantenemos conservados y guardados a la espera de continuar identificando a todos aquellos que sea posible». Julio del Olmo añade que «colocar un busto en un memorial que no entiende de colores políticos mandaría al garete todo nuestro trabajo» y concluye que «lo importante es que los restos sean enterrados con la debida dignidad aquí o donde sea».