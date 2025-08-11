Accidente de chapa y pintura en el puente de Hispanoamérica con un camión implicado

El Norte Valladolid Lunes, 11 de agosto 2025, 10:44 Comenta Compartir

Los conductores que circulaban por el puente de Hispanoamérica sentido Parquesol han sufrido una mayor retención en la mañana de este lunes. Al corte de uno de los carriles por la reparación de los tirantes de la infraestructura, se ha sumado a eso de las 9:30 horas una colisión entre un camión y un coche justo antes de esas obras.

Un accidente de chapa y pintura, sobre todo para el turismo, además del susto. Al parecer, según han relatado testigos presenciales, la conductora del coche, con la intención de incorporarse al carril izquierdo para sortear el andamiaje del puente, no se ha percatado del vehículo pesado. Este le ha arrollado unos metros hasta dejarle en posición perpendicular al propio camión.

Hasta ese punto se ha trasladado una dotación de la Policía Municipal para regular el tráfico. Incluso uno de los agentes se ha montado en el coche dañado (rasguños en el lateral del conductor) para retirarlo de la vía en dirección Villagarcía de Campos y de esta forma recuperar la normalidad en el tráfico.