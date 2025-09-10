Herida una mujer tras volcar su coche en un pueblo de Soria El accidente tuvo lugar el martes por la noche a la altura de Coscurita

Una mujer de 48 años resultó herida este martes por la noche al volcar el turismo en el que viajaba en la provincia de Soria. El accidente se produjo a las 22:00 horas en el kilómetro 53 de la carretera CL-116, en Coscurita, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada que alertaba del siniestro y requería asistencia para la conductora, que se encontraba consciente y atrapada por las piernas dentro del coche.

El 112 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos del parque de Almazán de la Diputación de Soria y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, desde el que se envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Almazán.

En el lugar, los organismos de emergencias atendieron a la mujer herida, a quien se trasladó más tarde al Hospital de Soria en la ambulancia, junto con el personal de Atención Primaria.