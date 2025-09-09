Atropellado por un turismo un menor de 14 años que iba en bici

El Norte Palencia Martes, 9 de septiembre 2025, 20:49

Un menor de 14 años ha resultado herido en la tarde de este martes tras ser atropellado con su bicicleta por un turismo en la capital palentina.

El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 19:45 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso de un atropello en la avenida de Campos Góticos, a la altura de la gasolinera y de la plaza de toros de Palencia.

Hasta el lugar ha acudido personal médico del centro de salud de La Puebla y un ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender al joven herido. Además, se dio aviso a la Policía Local de Palencia y al Cuerpo Nacional de Policía.