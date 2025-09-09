El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Atropellado por un turismo un menor de 14 años que iba en bici

El siniestro vial ha tenido lugar a las 19:45 horas en la avenida de Campos Góticos, a la altura de la gasolinera y la plaza de toros

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:49

Un menor de 14 años ha resultado herido en la tarde de este martes tras ser atropellado con su bicicleta por un turismo en la capital palentina.

El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 19:45 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso de un atropello en la avenida de Campos Góticos, a la altura de la gasolinera y de la plaza de toros de Palencia.

Hasta el lugar ha acudido personal médico del centro de salud de La Puebla y un ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender al joven herido. Además, se dio aviso a la Policía Local de Palencia y al Cuerpo Nacional de Policía.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes mayo
  2. 2

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  3. 3

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  4. 4

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  5. 5

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  6. 6

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  8. 8

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  9. 9

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  10. 10 Los fuegos artificiales provocan un conato de incendio en el Paraje del Caño Hondo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Atropellado por un turismo un menor de 14 años que iba en bici

Atropellado por un turismo un menor de 14 años que iba en bici