Sube a un autobús sin billete y es trasladado a Comisaría

La Policía Local detuvo a un hombre de 51 años por desobediencia grave

Palencia

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:14

La Policía Local detuvo a un hombre de 51 años el lunes por desobediencia grave después de que a las 13:33 horas en la estación de autobuses y tras haber accedido a un autocar sin billete se negara de forma rotunda a bajar del vehículo.

La Policía tuvo que ejercer la fuerza para bajar al hombre, que persistía en su actitud desobediente. Al final fue trasladado a la Comisaría de Palencia para luego ser puesto a disposición judicial.

En la jornada del lunes, la Policía Local de Palencia también formuló once denuncias de tráfico, otra a una persona por coger ropa de los contenedores del Ayuntamiento, y tramitó cinco servicios de grúa.

