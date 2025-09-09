El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Atendida tras chocar un coche contra un muro en Valladolid

El accidente se ha producido pasadas las doce del mediodía de este martes en la calle Sierra de Béjar

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:49

Una mujer de 60 años ha tenido que ser atendida tras chocar un turismo contra un muro este martes por la mañana en Valladolid capital. El accidente de tráfico se ha producido a las 12:10 horas a la altura del número 74 de la calle Sierra de Béjar, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de que un coche había colisionado contra un muro y, en principio, no se requería asistencia sanitaria para ninguna persona.

Noticias relacionadas

Detenido tras esconderse droga en la boca y forcejear con los policías en la Pilarica

Detenido tras esconderse droga en la boca y forcejear con los policías en la Pilarica

Herido un motorista tras chocar con un vehículo en Villabáñez

Herido un motorista tras chocar con un vehículo en Villabáñez

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Municipal de Valladolid, cuyos agentes, una vez en el lugar, han solicitado asistencia para una mujer de 60 años que presentaba una crisis de ansiedad.

Así, se ha desplazado a la zona una ambulancia, que ha atendido a la mujer.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  3. 3

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  4. 4

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  5. 5

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  6. 6

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  7. 7

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  8. 8 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  9. 9 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Atendida tras chocar un coche contra un muro en Valladolid

Atendida tras chocar un coche contra un muro en Valladolid