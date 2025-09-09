Atendida tras chocar un coche contra un muro en Valladolid El accidente se ha producido pasadas las doce del mediodía de este martes en la calle Sierra de Béjar

El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 13:49 Comenta Compartir

Una mujer de 60 años ha tenido que ser atendida tras chocar un turismo contra un muro este martes por la mañana en Valladolid capital. El accidente de tráfico se ha producido a las 12:10 horas a la altura del número 74 de la calle Sierra de Béjar, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de que un coche había colisionado contra un muro y, en principio, no se requería asistencia sanitaria para ninguna persona.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Municipal de Valladolid, cuyos agentes, una vez en el lugar, han solicitado asistencia para una mujer de 60 años que presentaba una crisis de ansiedad.

Así, se ha desplazado a la zona una ambulancia, que ha atendido a la mujer.

Temas

Sucesos en Valladolid