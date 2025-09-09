Herido un motorista tras chocar con un vehículo en Villabáñez El hombre, de 40 años, ha sido atendido por los servicios sanitarios en el lugar del accidente

El Norte Valladolid Martes, 9 de septiembre 2025, 10:20

Un hombre de 40 años ha resultado herido tras el accidente que ha tenido lugar la mañana de este martes, 9 de septiembre, en la carretera que une Olivares con el término municipal de Villabáñez. Tal y como informan desde los servicios de emergencias del 112, el varón -que se encontraba consciente a la llegada de los sanitarios- ha tenido que ser atendido 'in situ' tras el impacto que ha sufrido contra un turismo cuando iba circulando con su moto.

La colisión, que ha tenido lugar poco antes de las diez de la mañana, situaba el punto kilométrico 14 de la VP-3001 como el lugar del impacto que ha movilizado además de al personal sanitario en una ambulancia de soporte vital básico a una patrulla de la Guardia Civil.