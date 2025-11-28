Los mataderos alertan de que la reducción de sacrificios pone en riesgo la estabilidad del empleo

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:40 Comenta Compartir

Los mataderos de la región alertan de que la reducción que se está viviendo en el número de sacrificios, unido a las cargas impositivas a las que están expuestos, pondrá en riesgo el empleo de no revertirse la situación en un futuro inminente. El continúo cierre de explotaciones de vacuno y ovino que ha experimentado la región, según la Asociación de Mataderos de Castilla y León, Amacyl, ha provocado un descenso en el sacrificio de cabezas de ganado, además del aumento de los precios con el que se vende el producto al consumidor al reducirse la oferta, mientras que la demanda se mantiene. «Como ha bajado la cabaña ganadera en Castilla y León, se ha reducido el número de sacrificios en nuestros centros. En cifras, ha descendido en vacuno y ovino un 20% en un año, y un 30% con respecto a hace dos años. Es un bajada generalizada en todos los mataderos y en todas las zonas de España», lamenta el presidente de la Asociación de Mataderos de Castilla y León, Javier Roldán. Al respecto, apunta a que esta bajada ha provocado que el sector esté pasando una «situación difícil» y advierte que si las cosa no cambian «puede amenazar la actividad económica de nuestros centros y el empleo en las zonas rurales, donde están ubicados la mayoría, de los centros, que es en donde más se necesitan»,

El portavoz de los mataderos de la región pide que se tomen «medidas» por parte de las diferentes administraciones con el objetivo de «frenar el abandono de la actividad ganadera fomentando el relevo generacional, también pedimos menos carga burocrática y que se pongan en marcha ayudas para mantener la labor de los ganaderos para hacer la profesión atractiva». En este sentido, pone de manifiesto la importancia del apoyo de las diversas instituciones para mantener el empleo y la actividad económica en las zonas rurales.

Otro de los aspectos que preocupa a los mataderos, según detalla, es la carga impositiva que se genera para los operadores del sector de la carne al verse obligados a realizar una aportación económica, destinada a financiar actividades de promoción e imagen, a través de la norma de Provacuno e Interovic. En concreto, explica que en ovino se tienen que pagar ocho céntimos por cabeza de ganado y otros ocho céntimos que debe destinar el ganadero. En el caso de vacuno son 50 céntimos para los mataderos y otros 50 céntimos el ganadero por cabeza sacrificada. Roldán rechaza que «mataderos y productores tengamos que recaudar por ley estas cantidades. Lo justo es que los destinatarios de estas cantidades sean los que las recauden y que no seamos nosotros los que tengamos que hacer esta la labor de recaudación». Desde Amacyl señalan que no pueden asumir un coste «elevadísimo», argumentando que están «asumiendo el coste que los ganaderos tienen que aportar en la mayoría de los casos. Los mataderos están aportando a estas dos entidades 16 céntimos por cabeza de ovino sacrificada y un euro por cabeza de vacuno, algo inviable y que se tiene que revisar por el Gobierno»

Burocracia

Las cargas burocráticas y líneas de subvenciones que no cumplen las expectativas del sector, son otras de las trabas que denuncian desde el colectivo de mataderos. Javier Roldán señala que la gran cantidad de papeleo que supone acceder a las líneas de ayudas Leader para llevar a cabo inversiones y modernización de instalaciones. hace que «finalmente quedan desiertas todos los años por la gran cantidad de requisitos que se piden».

Los mataderos creen que es necesario «flexibilizar» y «reorientar» el objetivo de las ayudas para cubrir la realidad de las necesidades que tienen este tipo de centros. «No se tiene en cuenta las características del lugar donde estamos implantados, donde vive una población reducida, se tiene que ajustar a nuestras necesidades», puntualiza.

Roldán se muestra pesimista sobre el futuro, ya que «no vemos atisbo de solución», argumentando que cada día se cierran explotaciones de ovino y vacuno, los sacrificios caen y «va a ser muy complicado de esta manera mantener el empleo que tenemos ahora mismo».

