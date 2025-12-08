Santoral de hoy, ¿qué santos se celebran hoy lunes 8 de diciembre de 2025?

El Norte Valladolid Lunes, 8 de diciembre 2025, 09:12 Comenta Compartir

Hoy, lunes 8 de diciembre, el santoral cristiano celebra la festividad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este no es un santo como tal, pues se trata del dogma católico que afirma que la Virgen María fue concebida sin pecado original, preservada por un privilegio singular en vista de su futura maternidad divina. Definido solemnemente por Pío IX en 1854, expresa la plena santidad de María desde el primer instante de su existencia y su papel único en la historia de la salvación.

Además, es una singularidad dentro del cristianismo pues es un dogma específico de la Iglesia católica. Las ortodoxas, aunque veneran profundamente a María, no comparten la formulación occidental sobre el pecado original ni, por tanto, la necesidad de este privilegio. En el protestantismo, la doctrina fue mayoritariamente rechazada tras la Reforma por carecer -según sus teólogos- de fundamento explícito en la Escritura. En el catolicismo, en cambio, la Inmaculada expresa la convicción de que María fue preparada por Dios de manera excepcional para ser Madre de Cristo, subrayando su libertad total del pecado.

En España su importancia es aún mayor: la nación se declaró «defensora» de este misterio siglos antes de su proclamación, convirtiéndolo en un rasgo identitario religioso, artístico y cultural que marcó templos, universidades, hermandades y fiestas populares en todo el país.

También se conmemora a San Macario de Alejandría fue un monje egipcio del siglo IV, discípulo de San Macario el Grande y destacado entre los primeros padres del desierto. Vivió en la soledad del desierto alejandrino, llevando una vida de oración, ayuno y penitencia extrema, ganándose fama de sabiduría espiritual y humildad. Se le atribuyen numerosos milagros y el don de discernimiento, ayudando a otros monjes y peregrinos en su camino de santidad. Murió en paz, venerado como ejemplo de vida eremítica y profunda unión con Dios.

Como sucede día tras día, se celebra el reconocimiento de otros santos dentro del santoral. Desde El Norte de Castilla te ofrecemos el santoral de hoy, lunes 8 de diciembre de 2024:

Santos de hoy

San Eutiquiano Papa

San Eucario de Tréveris

San Nadal Chabanel

Santa Narcisa de Jesús Martillo Morán

San Patapio de Constantinopla

San Romarico de Burgundia

San Sofronio de Chipre

San Teobaldo de Marly

¿Por qué se celebra el santo?

El día de la celebración de los santos tiene sus inicios en tierras españolas gracias a la tradición cristiana que se instauró hace siglos en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron tormentos, en muchas ocasiones de aquellos que repudiaban la fe católica.

La vinculación del santo y el cumpleaños

Existe una palabra asociada a la felicitación del santo. Se trata de la palabra «onomástica», que se refiere al día en el que según el santoral católico es la festividad del santo de la persona con ese nombre. Es común referirse también al cumpleaños de una persona como onomástica, aunque no son palabras sinónimas. Esto sucede porque era tradición poner a las personas el nombre del santo correspondiente al día en el que habían nacido. De esta manera, santo y cumpleaños coincidían en una única fecha, llamada comúnmente onomástica.

Temas

Santoral diario