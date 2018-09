Un niño envía una emotiva carta al Ratoncito Pérez para recuperar su diente Un niño al que se le cae un diente. / Diario Sur El pequeño, de seis años, dibujó un mapa de su casa para que el popular roedor lo encontrara EL NORTE Valladolid Jueves, 27 septiembre 2018, 20:51

Santino es un niño argentino, tiene seis años y muchas ilusiones por delante. Hace unas semanas, uno de sus dientes de leche se cayó por el desagüe del lavabo. Tras varias intentonas, no logró recuperarlo, por lo que decidió escribirle directamente al Ratoncito Pérez para contarle lo sucedido y pedirle algo, tal y como informa ABC y recoge Diario Sur.

«Querido Ratón Pérez: buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente. Yo por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encuentras, ¿me dejarías algo de dinero?'. Gracias», decía el mensaje del pequeño.

No contento con eso y pensando en facilitar lo máximo posible el trabajo del ratón, dibujó también un mapa de su casa: «Te dejo un mapa para que no te pierdas. Por favor, no te metas en la habitación de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones», escribió.

En el dibujo aparece su propio cuarto, el de su madre (señalado con un gran «NO»), el cuarto de baño y flechas indicativas del camino a seguir. La carta fue publicada en Facebook por la grafóloga mexicana Atzimba Prescott, en una cuenta llamada 'Semiología y GrafoGarabatos' y no ha tardado en hacerse viral.