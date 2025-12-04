El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Goteras en el ágora del campus María Zambrano de la UVA en Segovia. Antonio de Torre

La UVA tarda un año en localizar materiales para reparar las goteras del campus de Segovia

La universidad espera solucionar los problemas en el ágora en cuanto el tiempo lo permita

El Norte

El Norte

Segovia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:16

La Universidad de Valladolid (UVA) ha informado a la comunidad universitaria sobre las goteras en el ágora del campus María Zambrano de Segovia. La filtración principal se localiza en el lucernario de la entrada a la biblioteca, donde se produce la gotera mayor. La reparación está pendiente de una empresa de trabajos en altura.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la UVA explica que la intervención se ha demorado por la dificultad de encontrar planchas de policarbonato traslúcido compatibles con las acanaladuras de la chapa del tejado y que permitan anclar el material. La búsqueda se ha prolongado durante más de un año por el servicio de mantenimiento y una empresa de trabajos en altura. Finalmente, se ha localizado el material, se ha tramitado el expediente de contratación y ahora se espera a que la empresa lo reciba y lo instale cuando el tiempo lo permita.

Además, se producen goteras menores en las limas perimetrales, en la zona norte del campus, que son vinculadas por la universidad a la limpieza: si se acumulan residuos, se obstruyen las bajantes y las limas desbordan. Tras la última limpieza, a finales de mayo, la de otoño no pudo hacerse porque Prevención ha prohibido que el personal suba al tejado, por lo que también se ha encargado a la misma empresa.

