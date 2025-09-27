El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Terrenos en la parte trasera del campus María Zambrano de la UVA en Segovia donde se prevé levantar el pabellón deportivo. Óscar Costa

La adjudicación del polideportivo del campus de la UVA en Segovia queda desierta

El vicerrector afirma que se está negociando con el equipo de arquitectura que dirige el proyecto para adecuarlo a las necesidades del mercado

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:33

La Universidad de Valladolid (UVA) está inmersa en la introducción de las modificaciones necesarias en el proyecto de construcción del espacio deportivo del campus público ... María Zambrano de Segovia, uno de los pilares de la conocida como tercera fase de las instalaciones que va sumando la sede para completar y ampliar el complejo universitario. La razón de estos trabajos es que la adjudicación que salió a licitación el pasado mes de mayo quedó desierta, como confirma el vicerrector, Agustín García Matilla. Ninguna empresa presentó oferta alguna para llevar a cabo la ejecución de la pista polideportiva cubierta prevista en el pliego, los anexos y la urbanización general de este espacio tan deseado y demandado por la comunidad del campus segoviano, tal y como recoge la Cámara de Contratistas de Castilla y León.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 19 años tras ser atropellado por un tractor en Muriel
  2. 2

    Hallan muerto en un pinar de Montemayor a un joven desaparecido desde el martes
  3. 3

    El joven hallado muerto en un pinar de Valladolid llegó de Vigo para trabajar en una obra
  4. 4

    Cierra «sin previo aviso» la cadena de depilación Bedda en Valladolid: «Tenemos el tratamiento a medias»
  5. 5 Herido en un atropello junto al hospital Campo Grande de Valladolid
  6. 6

    Alcampo mantendrá abierto el supermercado de Laguna a cambio de que funcione los 365 días del año
  7. 7

    Cuatro de Marzo, el barrio inaugurado por Franco: «Mudarnos aquí supuso un salto de calidad de vida»
  8. 8

    Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
  9. 9 La vacuna de la gripe que viene: Sanidad la separa de la covid y fija objetivos en niños
  10. 10

    La UVA deberá pagar más de un millón de euros en complementos a los profesores temporales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La adjudicación del polideportivo del campus de la UVA en Segovia queda desierta

La adjudicación del polideportivo del campus de la UVA en Segovia queda desierta