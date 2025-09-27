La adjudicación del polideportivo del campus de la UVA en Segovia queda desierta

La Universidad de Valladolid (UVA) está inmersa en la introducción de las modificaciones necesarias en el proyecto de construcción del espacio deportivo del campus público ... María Zambrano de Segovia, uno de los pilares de la conocida como tercera fase de las instalaciones que va sumando la sede para completar y ampliar el complejo universitario. La razón de estos trabajos es que la adjudicación que salió a licitación el pasado mes de mayo quedó desierta, como confirma el vicerrector, Agustín García Matilla. Ninguna empresa presentó oferta alguna para llevar a cabo la ejecución de la pista polideportiva cubierta prevista en el pliego, los anexos y la urbanización general de este espacio tan deseado y demandado por la comunidad del campus segoviano, tal y como recoge la Cámara de Contratistas de Castilla y León.

El responsable del María Zambrano admite «la falta de licitadores» concurrentes a la convocatoria que empezó con el anuncio publicado el 19 de mayo de este mismo año. El presupuesto establecido de partida a través de la fórmula del procedimiento abierto era de 2.538.819,50 euros, IVA incluido.

En cuanto a los tiempos planteados en la documentación para la ejecución de las obras, la licitación los fijaba en doce meses. El plazo para la presentación de las ofertas expiraba el 16 de junio, y ocho días después estaba programada la apertura de las propuestas. Al acabar desierta la tramitación, la Universidad de Valladolid se ha puesto manos a la obra para «adecuar el proyecto a las necesidades del mercado», según explica el vicerrector del campus público de la UVA en Segovia. «Actualmente se está negociando con el equipo de arquitectura que dirige el proyecto» para analizar cuáles pueden ser esas modificaciones pertinentes de cara a una nueva puesta en marcha de un proceso de licitación.

Retrasar los plazos

El contratiempo, como es lógico, va a retrasar los planes que inicialmente manejaba la institución académica de haber encontrado a la primera una adjudicataria. Esas previsiones apuntaban a finales de este año o principios del que viene para empezar las obras de construcción del recinto polideportivo del campus María Zambrano.

El pabellón sobre el que se ha venido trabajando constaba de dos plantas. La primera albergaría una pista con las medidas necesarias para una cancha de baloncesto, voleibol y dos de bádminton. Además, tendría en cuenta la construcción de un graderío, una zona para los banquillos de los equipos y otra para los jueces de las distintas disciplinas que se practiquen. En la segunda, el proyecto original contempla zonas ajardinadas que incluyen un rocódromo. Las dos alturas estarían conectadas por distintas pasarelas y un ascensor.

El lugar donde se va a desarrollar esta tercera fase «es el solar, aún sin edificar, del antiguo acuartelamiento militar» sobre el que se levantó el complejo actual con sus despachos, aulario, biblioteca, salón de actos y todas las dependencias, estudios y oficinas que completaron la primera y la segunda fase del campus público segoviano. Dicho terreno está situado entre Coronel Rexach y Caño Grande, con medianera a los edificios orientados hacia ambas calles.