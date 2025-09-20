El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un cerdo en una explotación ganadera de la provincia. Antonio de Torre

UCCL prevé un descenso en la cotización del porcino por la guerra arancelaria

La organización agraria advierte de que el acuerdo de Mercosur situará Segovia en desventaja económica y productiva

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 13:50

El campo segoviano está muy pendiente de los continuos vaivenes en la política económica global. La Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL en ... Segovia teme el perjuicio económico que pueden suponer los aranceles estadounidenses en los sectores del vino y el queso o derivados. A ello se unen las barreras chinas al porcino, lo que puede provocar una importante descenso en la cotización de un producto ganadero que acumula ya varías semanas de caídas de precios. Pero no todo acaba aquí, ya que el acuerdo de Mercosur, que persigue reforzar los intercambios con Latinoamérica, puede poner en riesgo la situación comercial y productiva que caracteriza actualmente a la provincia, según remarca la organización agraria.

