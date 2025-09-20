UCCL prevé un descenso en la cotización del porcino por la guerra arancelaria

El campo segoviano está muy pendiente de los continuos vaivenes en la política económica global. La Unión de Campesinos de Castilla y León-UCCL en ... Segovia teme el perjuicio económico que pueden suponer los aranceles estadounidenses en los sectores del vino y el queso o derivados. A ello se unen las barreras chinas al porcino, lo que puede provocar una importante descenso en la cotización de un producto ganadero que acumula ya varías semanas de caídas de precios. Pero no todo acaba aquí, ya que el acuerdo de Mercosur, que persigue reforzar los intercambios con Latinoamérica, puede poner en riesgo la situación comercial y productiva que caracteriza actualmente a la provincia, según remarca la organización agraria.

«Estamos entrando en un juego tremendamente peligroso y desestabilizador; cuando se utiliza la fuerza, las cosas no acaban bien», asume el presidente de UCCL en Segovia, César Acebes, en referencia al caos arancelario que se ha desatado en los últimos meses. El sector primario se verá afectado «de alguna forma» por estas nuevas políticas, asume el responsable de la entidad agraria. En concreto, llama la atención sobre las barreras puestas en marcha por el gigante asiático, que pueden tener un impacto directo en el sector porcino, debido a la posible disminución de producción con motivo del desplome en la lonja agropecuaria.

El tratado Mercosur está en el centro de las críticas emitidas por UCCL. «No existe un principio de reciprocidad», sostiene Acebes, que hace hincapié en que otros países exportadores no se someten a las mismas exigencias que debe cumplir la ganadería en España. «Cuando utilizas en un mercado normas diferentes, claramente estás en desventaja comercial y productiva», matiza. Según confirma el portavoz de la asociación agraria, es un hecho que puede tener especial repercusión en el mercado de carne de vacuno y en el sector aviar.