El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cerdos de una explotación ganadera suben a un camión. Antonio de Torre
Segovia

El sector porcino teme que los aranceles chinos desencadenen el cierre de granjas

Los productores vaticinan que las tasas impuestas a industrias y mataderos afectarán a la rentabilidad de las explotaciones

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:06

La imposición de aranceles a la carne de cerdo por parte de China ha hecho saltar las alarmas en Segovia. El sector porcino estudia con ... gran incertidumbre el posible impacto que puede tener a corto plazo esta decisión en la provincia. Tan solo hace unos días que se anunció la medida y el cerdo ya ha bajado tres céntimos por kilo en la Lonja Agropecuaria. Si bien es cierto que la industria cárnica es la principal afectada por la nueva política económica del gigante asiático, los productores temen daños colaterales a su actividad que, inevitablemente, pueden desencadenar en el cierre de granjas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  5. 5

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  6. 6

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  7. 7 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  8. 8 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  10. 10

    Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El sector porcino teme que los aranceles chinos desencadenen el cierre de granjas

El sector porcino teme que los aranceles chinos desencadenen el cierre de granjas