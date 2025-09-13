El sector porcino teme que los aranceles chinos desencadenen el cierre de granjas

La imposición de aranceles a la carne de cerdo por parte de China ha hecho saltar las alarmas en Segovia. El sector porcino estudia con ... gran incertidumbre el posible impacto que puede tener a corto plazo esta decisión en la provincia. Tan solo hace unos días que se anunció la medida y el cerdo ya ha bajado tres céntimos por kilo en la Lonja Agropecuaria. Si bien es cierto que la industria cárnica es la principal afectada por la nueva política económica del gigante asiático, los productores temen daños colaterales a su actividad que, inevitablemente, pueden desencadenar en el cierre de granjas.

«Hay un poco nerviosismo, la verdad es que estamos todos muy preocupados», reconoce la presidenta de la Asociación de Empresarios Productores de Porcino de Segovia (Aporse), Raquel Conde. La noticia de los aranceles, que han entrado en vigor esta semana y se prolongarán al menos hasta diciembre, ha sentado como un jarro de agua fría. «Hemos tenido un buen año en producción de porcino, pero siempre tenemos problemas. Y ahora hay que sumarle la incertidumbre por los aranceles chinos», remarca.

A juicio de Conde, la nueva política económica de China, consistente en la aplicación de aranceles provisionales de entre un 15,6%y un 62,4%a la carne de cerdo y derivados, es «una represalia directa» frente a los gravámenes aplicados por Bruselas a los vehículos eléctricos fabricados por el gigante asiático. «Nos han arrastrado», sostiene. La Unión de Campesinos-UCCL de Segovia ha criticado que el sector agroalimentario se haya constituido una vez más como moneda de cambio. «El trueque de coches por cerdos no tenemos claro que vaya a salir bien», especifica. Sobre todo cuando «sabemos que algún tipo de impacto va a tener, seguro, pero en estos momentos todavía no sabemos cómo va a poder afectar», insiste Conde.

La presidenta de Aporse considera que la peor parte va a recaer en la industria alimentaria. «En realidad a nosotros [los productores] no debería afectarnos, pero todo dependerá de lo que la industria pueda aguantar sin tener que repercutir económicamente las consecuencias de los aranceles», explica. «Estamos un poco a la expectativa, pues es algo que no nos esperábamos: ha sido un 'aquí te pillo, aquí te mato'», subraya.

Hay esperanzas de que todo quede en una simple tasa o mero trámite, pero también se baraja el peor de los escenarios. Si la industria no es capaz de sostener los sobrecostes por los aranceles, tendrá que pasarlos a los productores, lo que puede acelerar aún más el cierre de las explotaciones. «Si esto repercute mucho económicamente, la gente mayor que esté cercana a la edad de jubilación decidirán cerrar la granja. Y quien esté pensando en quedarse con ella, la rechazará», explica. «En este caso sí que podemos decir que la velocidad tiene que ver con el tocino...», lamenta.

En Segovia, la única empresa que tendrá que lidiar con la nueva política económica de China es Hola Food, del Grupo Copese. A día de hoy es la única industria exportadora aChina en la provincia. Aun así, Aporse asegura que hay explotaciones segovianas que trabajan con mataderos en otros puntos de España que tendrán que pagar la tasa. «Mucho de lo que se produce aquí, se comercializa fuera». De ahí que el impacto en las cuentas finales del gremio pueda resultar mayor de lo previsto. «Habrá que esperar un poco y ver lo que puede pasar», asume Conde.

Balance positivo

En el primer semestre de 2025, la venta de carne de cerdo y otros despojos al gigante asiático se ha traducido en unos ingresos de más de 320.000 euros para la provincia.A lo largo de 2024, estos intercambios disparan el valor total hasta superar el millón de euros, de acuerdo con la estadística actualizada por la Junta de Castilla y León.

A río revuelto, ganancia de pescadores. «Un aspecto que nos enfada a los productores es que en este caso habrá otros países a los que China no les ha impuesto este tipo de tasa, que además no cumplen con la normativa ni el bienestar animal ni las exigencias del porcino español, y se van a beneficiar de esto», determina la presidenta de Aporse, quien pone el foco sobre Brasil.

En cualquier sentido, la incertidumbre ondea sobre los productores segovianos, un sector que arrastra dificultades por «la excesiva burocracia» y el aumento de los costes de producción, que dificultan la rentabilización de los negocios.