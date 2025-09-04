El porcino teme que el freno al crecimiento en la región beneficie a otros mercados como Brasil

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Se reivindican como un motor económico que genera empleo en el medio rural y contribuye a fijar población en los pueblos, pero lamentan que las «barreras administrativas» que encuentran para el crecimiento de sus cabañas ganaderas vaya a beneficiar a otros mercados exteriores como el de Brasil. A pesar de que los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) indican que el censo de porcino subió en el año 2024 en un 3,3% en la comunidad, el sector defiende que hay un mayor potencial para el aumento de la producción porque la demanda nacional y las exportaciones así lo manifiestan. En este contexto, los ganaderos inciden en que la posibilidad de puesta en marcha de nuevas granjas de porcino está «prácticamente frenada».

El informe sobre los principales indicadores económicos 'El Sector de la carne de cerdo en cifras', publicado recientemente por el MAPA, constata que en Castilla y León, a finales del pasado año, se contabilizaron un total de 7.109 granjas de porcino. De ellas, 1.221 en extensivo, 5.606 en intensivo, y 282 en mixto. Entre las diferentes categorías, se cifran 2.088 explotaciones de cebo, 250 de ciclo cerrado, 290 de ciclo abierto, 379 lechones, 725 mixto, 17 selección, 41 multiplicación, 51 recría, entre otros. En lo que se refiere a la cabaña, se especifica que había 4.775.0000 cabezas, un crecimiento de un 3,3 % frente a 2023. En la evolución en el tiempo se constata un aumento sostenido en los últimos ejercicios, salvo en 2022 donde se vivió una caída importante. Castilla y León se sitúa como tercera productora de carne de cerdo del país, con un 14% del total nacional. Se coloca después de Aragón que asume un 29% del total español y Cataluña un 23%. Las tres comunidades suman más del 60% del global de la producción nacional. En los últimos años, Murcia ha vivido un aumento destacado en producción y explotaciones de porcino, con un crecimiento del 32% en 2024, aunque está muy lejos del nivel productivo por sus menores dimensiones de terreno.

El informe elaborado por el Ministerio de Agricultura también constata que el sector del porcino, a nivel nacional y regional, ha experimentado una considerable reestructuración durante los últimos años, con un notable descenso en el número total de granjas durante un década, centrado especialmente en las explotaciones de menor tamaño. «La reducción del número de explotaciones se ha limitado a las explotaciones más pequeñas», según detalla el documento. En cualquier caso, en Castilla y León se contabilizan 562 explotaciones reducidas, que son las de menor tamaño. Hay 311 de grupo tercero, las de mayores dimensiones, además de 1.790 grupo primero, 1342 grupo segundo. Casi la mitad, 3.364 se califican como desconocido.

Ganaderos

El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), Miguel Ángel Ortiz considera que el sector tiene «potencial económico suficiente y posibilidad real de crecimiento», además de un mercado que «demanda nuestro producto a nivel nacional e internacional». En esta línea, el productor ve a Castilla y León como un sitio «ideal» para hacer granjas y «revitalizar el territorio», lamentando que la mayor parte de los permisos que se encuentran en en tramitación en la actualidad están «parados» por las administraciones. «No creemos que la cabaña vaya a aumentar de cara al futuro, sino que puede incluso disminuir, nos siguen sin dejar hacer granjas», apunta el ganadero. Alude a que esta situación está contribuyendo a que países como Brasil comiencen a sumir algunos proyectos que «se desplazan hasta allí porque la gente se está cansando de esperar». También indica que algunos de los proyectos que estaban esperando para implantarse en Soria, finalmente han optado por Teruel, tras el retraso en la tramitación. Asimismo, Ortiz insiste en que en los últimos meses hay grupos ganaderos que se han fusionado para poder asumir un crecimiento, ya que «aquí a los ganaderos nos siguen sin dejar de hacer más granjas, todos los proyectos están parados o imposibles de tramitar con muchos problemas».

El consumo de carne de cerdo vuelve a repuntar tras la caída de los últimos años Los datos de comercio exterior de 2024 que se desvelan en el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan un descenso en las exportaciones de carne de porcino españolas del 1,3%, con respecto al año anterior. «Este descenso global es consecuencia de la caída de las exportaciones a intracomunitarias, en un 3,2%; a pesar del ascenso de las exportaciones extracomunitarias, casi un 1%», se especifica en el documento. A pesar del descenso de las exportaciones a China en un 4%, el gigante asiático sigue siendo el principal destinatario de las exportaciones nacionales con un 19%. En Castilla y Léon, 2025 tiene una buena tendencia en las ventas en el exterior, según el presidente de Feporcyl. «Las exportaciones van bien, sobre todo porque hemos aprendido de los errores, especialmente ano depender de un solo de un país. En Castilla y León estamos en 150 países, y es difícil que eso falle», detalla Miguel Ángel Ortiz. En cuanto al futuro de las ventas al exterior, pone el foco en un posible problema que podría llegar con el posicionamiento en el mercado de otros países productores. «Vamos a dar calidad y la cantidad que tenemos, si no es suficiente el mercado lo buscará en otro sitio», puntualiza el ganadero. Kilos de carne En cuanto al consumo en nuestro país, los datos de 2024 invierten la tendencia descendente del consumo de carne de porcino, iniciada hace unos años, con un ascenso del consumo de carne fresca de porcino de un 2%. El pasado año, el consumo per cápita se situó en 49 kilos por habitante y año, representando el 43 % del consumo total de carnes. Este indicador refleja la preferencia histórica del consumidor español por el cerdo, aunque también evidencia el impacto de nuevos hábitos alimentarios que favorecen la diversificación de proteínas. «Estamos contentos, hay margen de mejora pero las exportaciones están funcionando bien en lo que va de año y hay que mantenerlas, dan riqueza al producto y al país», concluye Ortiz.