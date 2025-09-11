El porcino vive con incertidumbre la llegada de los aranceles de China que afectarán a la casquería

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

El mayor foco del problema se sitúa en el denominado subproducto, la casquería, que es muy difícil de colocar en el mercado europeo, pero en China se considera en la gama delicatesen. El sector porcino de Castilla y León vive con incertidumbre la imposición de aranceles a sus productos por parte de China, que se fija de forma provisional en un 20%. A pesar de que todavía sigue siendo un mercado importante para la venta de carne de cerdo, centrando el 20% de las exportaciones, el gigante asiático ha perdido peso respecto a hace unos años cuando las cifras se duplicaban. El porcino regional ha optado por diversificar mercados, con la llegada a 150 países, y potenciando en Asia otros lugares como Japón, Corea del Sur, Filipinas o Vietnan. El gravamen, que todavía está por definir, se sitúa en un 20%, una cifra lejana a la de otros países por la colaboración de las empresas españolas con el gigante asiático.

En principio, dentro del panorama regional, la provincia de Segovia es la más afectada por este tipo de aranceles, según el presidente de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl), Miguel Ángel Ortiz. «China sigue siendo un mercado importante, pero no tan importante como hace años. En la actualidad, exportamos alrededor de un 20 por ciento del total, que es una gran cantidad, pero no el 40 por ciento que vendíamos allí antes. Hay empresas, sobre todo en Segovia, que son las que mayores consecuencias tienen con respecto a esta situación», precisa el productor.

Al respecto, añade que en ámbito más afecta dentro del sector es el denominado subproductos. «Los jamones y embutidos quedan fuera de este tipo de aranceles, en lo que nos afecta, que es importante, es en la casquería lo que nosotros llamamos subproducto, lo que ellos llaman delicatesen, está muy valorado», precisa Ortiz. Una situación importante porque, según el presidente de Feporcyl, es una forma de venta de un productos que es muy difícil de colocar en el mercado europeo.

Incertidumbre

El ganadero de porcino considera que «lo peor» de la situación actual es «la incertidumbre» sobre las imposiciones, por lo que ve mejor que «termine esta película, que nos digan qué aranceles nos han impuesto, y así saber cómo tenemos que organizarnos». En esta línea, apunta a que ya hay algunas empresas que están reduciendo las ventas a China para «adelantarse a lo que pueda pasar». Ortiz pone en valor la capacidad de las productores y empresas vinculadas al sector del porcino de «reorganizarse» para adaptarse a los cambios. «No nos estamos quietos, esto va a afectar, sin duda. Es más, ya está afectando a los precios. Este año hemos tenido buenos precios, aunque es cierto que los costes también han subido, por lo que cualquier bajada podría llevarnos a perdidas y enfrentarnos a un problema serio".

En el pasado año 2024, las ventas China de carne de cerdo alcanzaron alrededor de 540.000 toneladas, por un valor cercano a los 1.070 millones de euros, pero en años anteriores, como 2020, se han llegado a exportar más de 3.100 millones de euros. Estas cifras, representan por encima del 20% en volumen y del 15% en valor, del total de las exportaciones españolas de estos productos al mundo y España se ha consolidado como el primer proveedor europeo de China en el mercado porcino.

