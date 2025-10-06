El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen de archivo de una trabajadora en uno de los pasillos del Hospital General de Segovia. Antonio Tanarro

Segovia

El turno de noche, un modelo que ya habían seguido otros hospitales de Madrid

Es una decisión que han apoyado los distintos servicios que solicitan las pruebas, pues han ganado agilidad con los pacientes

Luis Javier González

Luis Javier González

Segovia

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:39

Comenta

A la hora de valorar pros y contras de añadir un horario nocturno a la realización de resonancias magnéticas, Segovia se fijó en otros hospitales ... que la aplicaron. «Muchos de la Comunidad de Madrid ya manejan horarios así; incluso en Valladolid. Era novedoso, pero tampoco completamente innovador. La respuesta era bastante buena, así que nos animamos», apunta el subdirector Médico del Área Quirúrgica, Dayro Gutiérrez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  2. 2

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  3. 3

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5

    El rescate del claustro del desaparecido convento de La Merced arranca con vistas a su regreso a San Juan en 2026
  6. 6 Isabel la Católica pierde desde el lunes un carril durante dos meses
  7. 7 Muere una mujer en un incendio en la calle San Antonio de Palencia
  8. 8

    Dos de Picas: «Las sardinas del restaurante Paco Espinosa son un manjar»
  9. 9 Búscate en las fotos de los aficionados del Real Valladolid-Mirandés
  10. 10 Detenido en Valladolid con casi dos kilos de hachís y más de 7.600 euros en efectivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El turno de noche, un modelo que ya habían seguido otros hospitales de Madrid

El turno de noche, un modelo que ya habían seguido otros hospitales de Madrid