El turno de noche, un modelo que ya habían seguido otros hospitales de Madrid

A la hora de valorar pros y contras de añadir un horario nocturno a la realización de resonancias magnéticas, Segovia se fijó en otros hospitales ... que la aplicaron. «Muchos de la Comunidad de Madrid ya manejan horarios así; incluso en Valladolid. Era novedoso, pero tampoco completamente innovador. La respuesta era bastante buena, así que nos animamos», apunta el subdirector Médico del Área Quirúrgica, Dayro Gutiérrez.

El turno de noche es una decisión que han apoyado los distintos servicios que solicitan las pruebas, pues han ganado agilidad con los pacientes. A fin de cuentas, una resonancia es un motor del sistema sanitario. «Es un efecto dominó, por eso se considera un servicio central. Nuestro eje es que el paciente obtenga una respuesta lo más rápido posible», defiende.

Con tantas pruebas en bandeja de salida, la decisión de priorizar es esencial. El primer filtro lo hace el médico de cada servicio cuando solicita la prueba si lo hace por vía normal o urgente, una argumentación clínica a la que después Radiología da o no el visto bueno. Por ejemplo, los pacientes ingresados son casi por definición preferentes para agilizar su estancia en el Complejo Asistencial de Segovia.

Una vez atendidas las preferentes, el sistema da salida al resto. «Todavía no está controlada la demora, por eso seguimos haciendo gestiones, pero somos uno de los hospitales que mejor la tiene. Nuestro referente siempre es la situación prepandemia, teníamos el doble de lo actual», explica Gutiérrez.