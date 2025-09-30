Tres mil alumnos han empezado el curso en los tres colegios católicos concertados de Segovia Escuelas Católicas subraya la confianza de las familias y el impulso de la gratuidad en Infantil 0-3 años

El curso escolar 2025-2026 ha empezado en la provincia de Segovia con 3.076 escolares matriculados en los tres centros de Escuelas Católicas (Claret, Maristas y Concepcionistas), lo que representa el 13% de la escolarización total. Estos centros cuentan con 125 unidades y 239 profesionales, entre profesorado y personal de servicios, comprometidos con una educación integral, innovadora y con identidad cristiana.

«La confianza de tantas familias segovianas en nuestros colegios reafirma la vigencia de un modelo educativo plural, de calidad y con identidad propia», destacó Juan José Raya, delegado provincial de Escuelas Católicas en Segovia, que ha comparecido este lunes junto a Leandro Roldán Maza, secretario autonómico adjunto de Escuelas Católicas Castilla y León.

Una de las novedades más relevantes de este curso es el traslado del Colegio Madres Concepcionistas a su nuevo centro de La Lastrilla, lo que permitirá a la comunidad educativa disfrutar de unas instalaciones más modernas y mejor adaptadas a las necesidades actuales. Por otra parte, destaca la consolidación de la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). Este curso, dos centros de Segovia imparten gratuitamente esta etapa, con una previsión de más de un centenar de niños y niñas matriculados. «Se trata de una medida que refuerza la libertad de elección de las familias, garantiza el acceso gratuito a esta etapa a todas las familias, incluidas aquellas que optan por centros concertados de nuestra red, en condiciones de igualdad y equidad; permite sostener unidades en un momento demográfico difícil; y representa una oportunidad para mejorar la calidad educativa ya que favorece ratios más bajas, una atención más individualizada y mejores condiciones para el desarrollo integral del alumnado», dijo Raya.

En este sentido, Escuelas Católicas Segovia insiste en que el programa debe seguir fortaleciéndose hasta que sus aulas se conviertan en unidades plenamente concertadas, porque representa una oportunidad para mejorar la calidad del sistema educativo.

No obstante, recuerda que todavía quedan cuestiones urgentes por resolver para asegurar la calidad educativa en Castilla y León y una verdadera equidad entre redes: el incremento de la partida de Otros Gastos, la concertación del Bachillerato, la necesaria ampliación de la oferta de Formación Profesional concertada, la ampliación del programa de gratuidad en Infantil a nuevos centros de Escuelas Católicas, la flexibilidad en el establecimiento del horario lectivo en los centros o el incremento de la dotación horaria en los centros de FP para hacer frente a las nuevas necesidades de estos estudios.

Escuelas Católicas Castilla y León defiende un modelo educativo que sume y no divida, e insiste en la necesidad de alcanzar un pacto educativo estable que saque la educación del debate partidista. «Seguimos defendiendo el modelo educativo de Castilla y León como un ejemplo para el resto de España, un modelo alejado de la confrontación política, que pone la educación en el centro del proyecto social y que sirve para mejorar el desarrollo educativo de los ciudadanos», comentó Leandro Roldán.