Patio interior de las nuevas instalaciones estrenadas este curso del colegio de Las Madres Concepcionistas en La Lastrilla.

Patio interior de las nuevas instalaciones estrenadas este curso del colegio de Las Madres Concepcionistas en La Lastrilla. Antonio de Torre

Las Concepcionistas asientan en su colegio de La Lastrilla el crecimiento de su proyecto

La congregación, que este sábado ha inaugurado oficialmente el nuevo centro en Segovia, pretende ampliar su oferta educativa y llegar a los 800 alumnos

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:42

El nuevo colegio recién estrenado en LaLastrilla por la comunidad educativa de las Madres Concepcionistas es «un sueño hecho realidad», han destacado las portavoces del ... centro y de la congregación. Este sábado, vivieron un «día grande» con la inauguración oficial de las instalaciones que tanto les ha costado ver materializadas. Así lo definió la superiora general, María Belén Gómez, en una de las intervenciones que clausuraron la eucaristía presidida por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, que dio la bendición al flamante centro, que ha visto por fin actividad en sus dependencias con la apertura del curso escolar, a inicios de este mes de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

