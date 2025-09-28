Las Concepcionistas asientan en su colegio de La Lastrilla el crecimiento de su proyecto

El nuevo colegio recién estrenado en LaLastrilla por la comunidad educativa de las Madres Concepcionistas es «un sueño hecho realidad», han destacado las portavoces del ... centro y de la congregación. Este sábado, vivieron un «día grande» con la inauguración oficial de las instalaciones que tanto les ha costado ver materializadas. Así lo definió la superiora general, María Belén Gómez, en una de las intervenciones que clausuraron la eucaristía presidida por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, que dio la bendición al flamante centro, que ha visto por fin actividad en sus dependencias con la apertura del curso escolar, a inicios de este mes de septiembre.

Esta comunidad la componen 650 alumnos que cursan desde Infantil hasta Bachillerato y Secundaria. Las dependencias de La Lastrilla son el sinónimo de la ambición de crecimiento que ha manifestado también la directora general del colegio. Andrea Bordas ha ensalzado el nuevo complejo, sus espacios y recintos, pero sobre todo sus «posibilidades», que acarrean «nuevas oportunidades» para el proyecto educativo de las Madres Concepcionistas en Segovia. En el horizonte más cercano de sus intenciones está aumentar la 'familia' con un primer ciclo de Infantil y ampliar la Enseñanza Secundaria con la incorporación de una clase más.

Las instalaciones permiten y esperan ese crecimiento que podría llevar a las Madres Concepcionistas a albergar la educación de hasta 800 estudiantes, según las cifras manejadas por la directora general.

Ampliar Algunos asistentes a la inauguración visitan las aulas del colegio de las Concepcionistas. De Torre

Aunque había quienes reconocían echar de menos el palacio del Conde Cheste, en el casco histórico de la capital segoviana, admiten también que el traslado a La Lastrilla invita al crecimiento y a la modernización del proyecto por el que apuestan tanto la congregación como las familias que les confían la educación de sus hijos.

La superiora general incidió en su discurso en que «la educación es una de las herramientas más poderosas para la transformación del mundo». De ahí que reiterara la imagen de la siembra, de hacer germinar a través de la formación y la docencia las semillas de «la fe, la libertad y el compromiso». La propuesta de la comunidad concepcionista es que «los alumnos sean los protagonistas de su crecimiento», ha añadido Gómez, quien también ha hecho hincapié en el halo humanista que envuelve su proyecto.

Las nuevas instalaciones simbolizan «la apuesta valiente por el futuro de la educación». El centro de La Lastrilla va a ser «referente en la red de colegios» de las Madres Concepcionistas, ha manifestado la religiosa.

La concertada «no es elitista»

También ha intervenido el director general de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla yLeón, José Miguel Sáez, quien ha alabado las dependencias que se inauguraban oficialmente y ha reconocido las aspiraciones de crecimiento que la congregación ha depositado en Segovia a través del nuevo colegio de La Lastrilla. El representante del Gobierno regional ha subrayado la apuesta de la Administración autonómica por la educación pública y por la concertada. No son excluyentes. Sin embrago, sí ha reivindicado que ambas vayan «por las mismas líneas». «Las familias puede elegir» entre ambas opciones.

Asimismo, ha declarado que quienes se decantan por llevar a sus hijos a centros de la enseñanza concertada abogan por una educación que «no es elitista».

Ampliar La visita de este sábado al nuevo colegio también recaló en el pabellón deportivo del centro. De Torre

Por su parte, la alcaldesa de La Lastrilla, Elisabet Lázaro, se ha mostrado «orgullosa» de que las Madres Concepcionistas escogieran este municipio del alfoz de la capital segoviana para poner los cimientos del crecimiento de su proyecto educativo. Agrega que desde que se ratificó la construcción del centro se ha notado cómo ha habido familias jóvenes que se han asentado en la localidad, contribuyendo al aumento del padrón, que mira ya al listón de los 5.000 residentes inscritos.

La regidora lastrillana reconoce que este poco menos de un mes que lleva abierto el colegio se han producido algunos problemas de tráfico que se van a ir subsanando con ciertas actuaciones encaminadas a facilitar el aparcamiento y el acceso a la entrada y salida de las clases. «Estamos en la fase del acierto, error», apunta. En este sentido, ha matizado que hay que hacer ver a los padres que «no siempre se puede dejar el coche en la puerta».