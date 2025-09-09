Segovia vuelve al cole con más alumnos que Ávila, Zamora y Palencia

Las aulas de la provincia de Segovia volvieron ayer a abrir sus puertas a miles de alumnos de educación Infantil y Primaria, así como ... a unos pocos de Educación Secundaria. Con la energía del primer día y sin incidencias destacadas, en sintonía con el arranque generalizado del curso en Castilla y León, la primera jornada del curso escolar 2025-2026 dejó los tradicionales reencuentros entre escolares tras las vacaciones de verano, con caras de ilusión en muchos niños y de disgusto en otros al haber finalizado sus vacaciones de verano. Volvieron a clase los escolares de Infantil, Primaria, Educación Especial y el pequeño grupo de alumnos de ESO escolarizados en centros de Primaria, en una jornada marcada por la normalidad organizativa y el ajuste de horarios, rutas y servicios.

El dato que mejor retrata el pulso educativo de la provincia es el de la matrícula: 13.123 alumnos entre los niveles que empiezan ahora (1.590 de primer ciclo de Infantil, 3.295 de segundo ciclo, 8.147 en Primaria, 70 en Educación Especial y 21 de ESO en colegios). Son cifras que confirman la tracción demográfica del sistema educativo segoviano y su peso en el conjunto autonómico –algo más del 7% de los 182.435 estudiantes de estas etapas en Castilla y León—.

La fotografía comparada deja una paradoja llamativa: Segovia, pese a contar con menos población que las provincias de Ávila, Zamora y Palencia, reúne más alumnos en estas enseñanzas. La tabla provincial lo ilustra con nitidez: Ávila suma 12.777, Palencia 11.954 y Zamora 9.955, por debajo de los 13.123 de Segovia.

El regreso a las aulas llega, además, con un hito de infraestructura educativa: las Madres Concepcionistas han estrenado, tras años de espera, su nuevo colegio en La Lastrilla, que abre sus puertas con capacidad para casi un millar de escolares en todas las enseñanzas previas a las universitarias.

En clave regional, la Consejería de Educación ha presentado el curso con récord histórico de alumnos al superar los 404.000 en el conjunto del sistema. Para las etapas que empiezan ahora, se contabilizan más de 182.400 matrículas. La red de transporte ha puesto en marcha 835 rutas de Infantil y Primaria y 149 de Educación Especial, que darán servicio a unos 10.868 usuarios en los próximos meses. Todo ello, con un arranque calificado como «sin incidencias destacadas» por la Administración autonómica.

El calendario continuará escalonado y el próximo lunes, 15 de septiembre, se incorporarán ESO, Bachillerato (ordinario y nocturno), FP y segundo de grado superior de Artes Plásticas y Diseño. Dos días más tarde, el 18 de septiembre, será el turno de los alumnos de grado medio y primer curso de grado superior de esas enseñanzas artísticas, mientras que el 22 de septiembre empezarán los estudiantes de Bachillerato a distancia, EPA, ESO a distancia y FP a distancia. En Segovia, el reparto por etapas confirma la relevancia de la Primaria, que concentra más de seis de cada diez alumnos que han iniciado ya las clases, seguida del segundo ciclo de Infantil, que mantiene un volumen alto y más estable.