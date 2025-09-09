El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vuelta al colegio en Palazuelos de Eresma. Antonio de Torre

Segovia vuelve al cole con más alumnos que Ávila, Zamora y Palencia

Pese a ser la segunda provincia con menos población, es la quinta de la región con más escolares en educación Infantil y Primaria

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:48

Las aulas de la provincia de Segovia volvieron ayer a abrir sus puertas a miles de alumnos de educación Infantil y Primaria, así como ... a unos pocos de Educación Secundaria. Con la energía del primer día y sin incidencias destacadas, en sintonía con el arranque generalizado del curso en Castilla y León, la primera jornada del curso escolar 2025-2026 dejó los tradicionales reencuentros entre escolares tras las vacaciones de verano, con caras de ilusión en muchos niños y de disgusto en otros al haber finalizado sus vacaciones de verano. Volvieron a clase los escolares de Infantil, Primaria, Educación Especial y el pequeño grupo de alumnos de ESO escolarizados en centros de Primaria, en una jornada marcada por la normalidad organizativa y el ajuste de horarios, rutas y servicios.

