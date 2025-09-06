El precio de la vuelta al cole: 520 euros de media por niño para empezar el curso

Con el comienzo del curso escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, las familias segovianas se preparan para la temida 'cuesta de septiembre', ... un esfuerzo económico que supone un gasto medio de 520 euros por alumno para equipar a los escolares con todo lo que necesitan para el arranque del curso, según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Este desembolso, que incluye libros de texto, material escolar, uniformes y cuotas de asociaciones de padres, representa un desafío significativo para muchas familias, especialmente aquellas con varios hijos o en situación de vulnerabilidad económica. Aunque el gasto anual por estudiante en Castilla y León, estimado en 1.876 euros, es inferior a la media nacional (2.390 euros), el impacto inicial de la vuelta al cole sigue siendo una carga considerable para las familias de Segovia.

El informe de la OCU, basado en una encuesta a 687 padres y madres con 976 hijos en edad escolar, revela que los costes varían según el tipo de centro educativo. En los colegios públicos, donde está matriculado el 67% de los estudiantes segovianos, el gasto medio inicial ronda los 400 euros por alumno, cifra más contenida que en los centros concertados (unos 600 euros) o privados (hasta 800 euros). Para Noelia del Barrio, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) de Segovia, este desembolso inicial es abrumador: «Hablamos de 400 o 500 euros por niño; si tienes dos o tres hijos, es una barbaridad, un esfuerzo enorme que muchas familias no pueden asumir sin dificultades. La vuelta al cole es un momento crítico para los hogares segovianos», lamenta.

«Si tienes dos o tres hijos, el gasto es una barbaridad, un esfuerzo enorme», señala Noelia del Barrio, de Fedampa

El gasto en libros de texto encabeza la lista de preocupaciones. En los centros públicos de Castilla y León, el coste medio asciende a 157 euros por alumno, mientras que en los concertados alcanza los 253 euros y en los privados, 315 euros. Aunque programas como Releo Plus facilitan el acceso a libros gratuitos o de segunda mano, no todas las familias cumplen los requisitos, especialmente en Educación Infantil y Bachillerato. Noelia del Barrio subraya la necesidad de un cambio estructural: «Las familias tienen que adelantar el dinero para los libros, y aunque luego puedan recuperar parte con las becas, el reembolso llega tarde, a veces en diciembre, y siempre con facturas y trámites. Llevamos años diciendo que los libros deben ser gratuitos para todos. Estaría bien que los centros gestionaran bancos de libros para que las familias no tengan que asumir ese gasto, que se suma al de la ropa, al del material y a todo lo que supone el inicio del curso».

El material escolar, con un coste medio de 92 euros por alumno, también pesa en el presupuesto. Cuadernos, bolígrafos, rotuladores y otros artículos básicos son especialmente costosos en Primaria, donde los niños requieren materiales más específicos. Además, el gasto en uniformes y ropa escolar, aunque más moderado en los centros públicos, conlleva un desembolso adicional. Como señala Del Barrio, los niños crecen mucho en verano y luego no suele valerles el calzado ni la ropa. «Es un gasto que debes afrontar sí o sí».

El comedor escolar, clave para la conciliación laboral, representa otra partida significativa. En Segovia, el coste medio mensual es de 107 euros en centros públicos, 139 en concertados y 162 euros en privados, según el informe de la OCU. Para muchas familias, este servicio es esencial, pero su impacto económico se siente especialmente en hogares con varios hijos. Las actividades extraescolares, como clases de idiomas, deportes o música, añaden una media de 56 euros al mes en centros públicos, 78 euros en concertados y 100 en privados. Las excursiones escolares, con un coste medio de 176 euros anuales, y la necesidad de dispositivos electrónicos, como tabletas u ordenadores (297 euros de media), completan un panorama de gastos que se acumulan a lo largo del curso.

Reivindicaciones

En el terreno de la educación pública, como presidenta de Fedampa, Noelia del Barrio pone el foco en varias reivindicaciones para aliviar la carga de las familias y mejorar las condiciones del curso 2025-2026. La gratuidad de los libros de texto es una prioridad absoluta: «No puede ser que las familias tengan que adelantar dinero y esperar meses para un reembolso. La educación es un derecho, y los libros deben ser gratuitos para todos, gestionados por los centros a través de bancos de libros que funcionen de un año para otro. Esto reduciría significativamente el impacto económico de la vuelta al cole».

Otro aspecto clave es la conciliación laboral. Este curso, Castilla y León implantará por primera vez una jornada reducida con monitores de 13:00 a 15:00 para los alumnos que no usen el comedor, medida conseguida tras años de reivindicaciones. Del Barrio lo considera insuficiente: «Es un avance, pero sigue siendo complicado. La jornada reducida termina a las tres, y muchas familias no pueden recoger a sus hijos tan pronto. Proponemos que el horario sea completo desde el principio del curso o, al menos, que los monitores cubran hasta las cuatro, como ocurre a partir de octubre. Esto facilitaría mucho la conciliación, porque organizar una hora al día durante semanas es un rompecabezas para muchas familias».

Las familias esperan que las obras previstas en varios centros de Segovia estén listas para el comienzo del curso

Además, Fedampa reclama mejoras en la cobertura de profesores, especialmente en los institutos de la provincia, donde cada año se enfrentan a dificultades para cubrir ciertas asignaturas. «En los institutos, sobre todo en zonas rurales, hay problemas para cubrir plazas de algunas asignaturas porque los sueldos en la empresa privada son más atractivos. Queremos que, desde el primer día. todas las plazas estén cubiertas para que los alumnos no pierdan semanas sin profesor», explica Del Barrio. Esta situación es más acusada en localidades alejadas de la capital, donde los contratos de pocas horas desincentivan a los docentes.

Por último, Del Barrio aboga por un aumento de las ayudas públicas: «Las deducciones fiscales en Castilla y León son muy limitadas. Necesitamos que las administraciones amplíen las becas y las ayudas directas, no solo para libros, sino para material escolar, comedores y actividades extraescolares. Esto sería un alivio real para las familias y podría incluso ayudar a combatir la baja natalidad en nuestra región».

La OCU cifra en 1.876 euros el gasto anual por estudiante en Castilla y León, algo inferior a la media nacional

La OCU respalda estas demandas y propone ampliar las deducciones fiscales hasta cubrir al menos el 15% del gasto escolar total a lo largo del ciclo educativo. También ofrece esta organización consejos prácticos para ahorrar, como reutilizar mochilas, estuches y otros materiales en buen estado; aprovechar programas como Releo Plus; adelantar compras durante el verano, cuando los precios son más bajos, y recurrir a plataformas de segunda mano, como Wallapop, que ha registrado un aumento del 111% en la demanda de material escolar usado, con ahorros de hasta el 54%.

Las familias esperan, por otra parte, que las obras previstas en varios centros de Segovia estén listas para el comienzo del curso (8 de septiembre en Infantil y Primaria, y 15 de septiembre en Secundaria). Entre las obras previstas, destacan la reparación del patio del instituto Ezequiel González, la reforma de los aseos en el colegio de Abades, mejoras en eficiencia energética en el de Ayllón y la sustitución del vallado en el de Cantalejo. «Esperemos que todo esté listo para el día 8. No es de recibo que los colegios abran y estén todavía en obras. Se trata de que los niños puedan empezar el curso con entera normalidad», afirma Del Barrio.