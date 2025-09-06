El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Cuadernos a la espera del inminente comienzo de un nuevo curso. Antonio Tanarro

Segovia

El precio de la vuelta al cole: 520 euros de media por niño para empezar el curso

La gratuidad de los libros de texto sigue siendo una prioridad «absoluta» para las familias y los defensores de la escuela pública

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:05

Con el comienzo del curso escolar 2025-2026 a la vuelta de la esquina, las familias segovianas se preparan para la temida 'cuesta de septiembre', ... un esfuerzo económico que supone un gasto medio de 520 euros por alumno para equipar a los escolares con todo lo que necesitan para el arranque del curso, según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Este desembolso, que incluye libros de texto, material escolar, uniformes y cuotas de asociaciones de padres, representa un desafío significativo para muchas familias, especialmente aquellas con varios hijos o en situación de vulnerabilidad económica. Aunque el gasto anual por estudiante en Castilla y León, estimado en 1.876 euros, es inferior a la media nacional (2.390 euros), el impacto inicial de la vuelta al cole sigue siendo una carga considerable para las familias de Segovia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 5 de septiembre
  2. 2 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Condenan a Sacyl a pagar los gastos en hormona de crecimiento de dos menores
  4. 4

    Detenido un violador en serie que atacaba a sus víctimas disfrazado
  5. 5

    Peña Bodega Paco, una familia histórica de las fiestas de Valladolid: «Hay gente que viaja siete horas para disfrutar de un solo día»
  6. 6 ¿Por qué es fiesta el 8 de septiembre?
  7. 7 Muere a los 27 años Erik Markov, actual Míster Olympia Amateur España
  8. 8

    La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada
  9. 9 Detenido tras increpar a clientes de un bar y agredir a un policía durante su arresto
  10. 10

    Derroche de música, risas y mucho vino en el desfile de peñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El precio de la vuelta al cole: 520 euros de media por niño para empezar el curso

El precio de la vuelta al cole: 520 euros de media por niño para empezar el curso