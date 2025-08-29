El pueblo de Segovia que quiere superar los 5.000 empadronados para aumentar sus inversiones

La llegada del colegio Concepcionistas a La Lastrill a partir de septiembre marca un antes y un después para este municipio del alfoz de Segovia. ... Al menos, así lo entiende Elisabet Lázaro, alcaldesa de la localidad, quien considera que el traslado del colegio desde el casco antiguo de Segovia supone no solo un reto logístico, sino una oportunidad para seguir creciendo en población, servicios y dinamismo urbano. Pese a ello, el Consistorio lastrillano afronta esta nueva etapa «con muchas ganas e ilusión».

«Estamos encantados de tenerles en nuestro municipio. Hemos tenido que hacer modificaciones en horarios de autobuses, en la regulación del tráfico, en la recogida de basuras y enseres… Estamos completamente a disposición del centro y de las familias», explica la regidora, que destaca la coordinación puesta en marcha con el objetivo de que el inicio del curso transcurra con normalidad.

Uno de los cambios más visibles y necesarios se abordará en el transporte público, concretamente en la línea metropolitana 4, que une Segovia con La Lastrilla y El Sotillo. Aunque no depende directamente del Ayuntamiento, el consistorio ha promovido una serie de ajustes que espera se puedan implementar en los próximos días. «La demanda era mucha. Hicimos una encuesta entre los usuarios y en base a ella se han planteado medidas como adelantar el servicio de primera hora de la mañana, ampliar el último de las 21:40 horas y se reforzar los sábados», detalla la alcaldesa. «Si vemos que se necesita más, lo plantearemos», añade. En este sentido, añade que la dirección del centro también ha consultado a las familias la posibilidad de poner en circulación un autobús exclusivamente para los alumnos del colegio. Por el momento, se considera que no es necesario.

Además, se ha creado una nueva parada del autobús metropolitano junto al colegio, entre el centro cultural y la parroquia, y se ha adecuado la zona de acceso entre la plaza de las Canteras y el centro escolar. «Esa parte no estaba desarrollada urbanísticamente. Hemos hecho un camino peatonal para enlazarla y creado zonas verdes», explica Lázaro. Esta nueva parada, además, permitirá mejorar la conexión entre La Lastrilla y El Sotillo.

En cuanto a la circulación, el Ayuntamiento ha dado un único sentido a una calle recientemente recepcionada junto al colegio y ha diseñado un circuito cerrado para evitar colapsos en las horas de entrada y salida. «Son carriles amplios, aceras anchas y contaremos con la colaboración de la Guardia Civil. Todo está preparado para dar facilidades», señala.

El centro educativo de las Concepcionistas acogerá este curso a unos 800 alumnos en La Lastrilla desde Infantil hasta Bachillerato. A ellos hay que sumar el medio millar de alumnos que ya estudia en el colegio público de la localidad, el CRA Los Almendros, y que también acoge a los niños de municipios como Bernuy de Porreros o Mata de Quintanar.

Con más de 1.300 alumnos en un pueblo que no llega a los 5.000 vecinos censados, la alcaldesa tiene claro que este nuevo movimiento poblacional debe ser aprovechado para seguir consolidando el municipio. «Queremos que estas familias se queden a vivir aquí, que sociabilicen, que hagan vida en el municipio. La plaza de las Canteras es un espacio diáfano donde ya se hacen actividades, pero la idea es reforzarlo aún más», afirma.

Actualmente, La Lastrilla roza los 5.000 habitantes censados, aunque la realidad demográfica es superior. Los datos que maneja Lázaro apuntan a que 2025 se cerrará con alrededor de 4.800 residentes, aunque «sabemos que viven más de 5.000 personas, pero muchas no están empadronadas por cuestiones como trabajar en Segovia y mantener la tarjeta de la zona ORA«. »Queremos empujar para que den el paso, porque alcanzar esa cifra nos permitiría acceder a más inversiones y servicios», reconoce Lázaro. También supondría, por ejemplo, pasar de once a trece concejales.

Para lograr ese objetivo, el equipo de gobierno está trabajando en varios frentes: la mejora del abastecimiento de agua en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Duero, la urbanización de suelos privados aún sin desarrollar y la atracción de nuevos negocios. «Hay bastante oferta y demanda, se sigue construyendo y todo el alfoz de Segovia está creciendo. Aquí ya se están instalando nuevos servicios como un gimnasio, un restaurante, una nave de vehículos…». Además, el Ayuntamiento trabaja para ofrecer mejores servicios públicos y un consistorio más accesible. «Queremos seguir mejorando las instalaciones, facilitar los trámites, que los vecinos tengan lo que necesitan sin salir del municipio».