Calle de acceso al nuevo colegio de las Concepcionistas en La Lastrilla. Antonio Tanarro

El pueblo de Segovia que quiere superar los 5.000 empadronados para aumentar sus inversiones

La Lastrilla se prepara para crecer con la llegada de las Concepcionistas a la localidad

Quique Yuste

Segovia

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:45

La llegada del colegio Concepcionistas a La Lastrill a partir de septiembre marca un antes y un después para este municipio del alfoz de Segovia. ... Al menos, así lo entiende Elisabet Lázaro, alcaldesa de la localidad, quien considera que el traslado del colegio desde el casco antiguo de Segovia supone no solo un reto logístico, sino una oportunidad para seguir creciendo en población, servicios y dinamismo urbano. Pese a ello, el Consistorio lastrillano afronta esta nueva etapa «con muchas ganas e ilusión».

