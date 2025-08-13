El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Obras para terminar el nuevo colegio de las Concepcionistas en La Lastrilla. Óscar Costa

Segovia

Las Concepcionistas confirman su traslado al nuevo colegio de La Lastrilla

La dirección ya ha solicitado el cambio de sede a la Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:04

Tras despedir el curso escolar 2024-2025 con la incertidumbre de no saber con certeza si el cambio de colegio se iba a poder materializar ... el próximo mes de septiembre, las Madres Concepcionistas han confirmado que en cuestión de semanas comenzarán su nueva aventura educativa en el edificio construido en La Lastrilla. La dirección del centro ya ha solicitado a la Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación la solicitud para trasladar sus dependencias del inmueble de la plaza del Conde Cheste al colegio construido en El Sotillo. Aunque todavía no ha recibido contestación, no se espera que haya inconveniente alguno para recibir la autorización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  3. 3

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  4. 4

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  5. 5

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  6. 6

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  7. 7

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo
  8. 8

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  9. 9 Estos son los incendios activos en las provincias de León y Zamora
  10. 10 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las Concepcionistas confirman su traslado al nuevo colegio de La Lastrilla

Las Concepcionistas confirman su traslado al nuevo colegio de La Lastrilla