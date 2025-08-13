Las Concepcionistas confirman su traslado al nuevo colegio de La Lastrilla

Tras despedir el curso escolar 2024-2025 con la incertidumbre de no saber con certeza si el cambio de colegio se iba a poder materializar ... el próximo mes de septiembre, las Madres Concepcionistas han confirmado que en cuestión de semanas comenzarán su nueva aventura educativa en el edificio construido en La Lastrilla. La dirección del centro ya ha solicitado a la Dirección General de Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación la solicitud para trasladar sus dependencias del inmueble de la plaza del Conde Cheste al colegio construido en El Sotillo. Aunque todavía no ha recibido contestación, no se espera que haya inconveniente alguno para recibir la autorización.

De hecho, la actividad en ambos inmuebles no ha parado durante estas semanas de verano. En el edificio del casco antiguo de Segovia que durante las últimas décadas ha formado a miles de segovianos se ha trabajado para desmontar el mobiliario que será aprovechado en el nuevo centro. Por su parte, en La Lastrilla han seguido los remates para que todo esté listo y preparado para el inicio del curso escolar 2025-2026, uno de los más especiales para la congregación religiosa.

Durante las últimas semanas no solo se ha trabajado en los remates y en una mudanza que se prolongará hasta septiembre. También se ha diseñado un gran acto de inauguración para los primeros días del curso con el que se quiere resaltar la importancia de este histórico proyecto para las Madres Concepcionistas, presupuestado en su día en alrededor de 10 millones de euros y que se remonta al año 2011. La primera piedra se colocó en noviembre de 2018, aunque no será hasta casi siete años más tarde cuando sus alumnos, desde Infantil hasta Bachillerato, podrán estrenar las nuevas instalaciones.

La hoja de ruta de las Concepcionistas establecía en el próximo 1 de septiembre la fecha para su mudanza. En caso de retrasos en la obra o problemas con los permisos de Educación, el traslado tendría que haberse aplazado hasta septiembre de 2026. Una vez se complete su mudanza podrá acelerarse el proyecto para convertir su actual sede en una residencia universitaria.