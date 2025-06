El traslado de las Concepcionistas a La Lastrilla, en el aire

Quique Yuste Segovia Jueves, 26 de junio 2025, 08:15 Comenta Compartir

Quedan algo más de dos meses para el inicio del curso escolar 2025-2026 y los cientos de alumnos que acuden al colegio Madres Concepcionistas ... de Segovia aún no saben el edificio en el que estudiarán a partir de septiembre. Los planes iniciales tenían marcado en rojo el día 1 de ese mes como la fecha en la que efectuar el traslado desde su inmueble en el casco antiguo de Segovia al nuevo colegio construido en La Lastrilla, pero la mudanza ahora mismo no está asegurada. Tampoco descartada, ni mucho menos. En las próximas horas se espera una decisión final. Está claro que será el 1 de septiembre, pero no se sabe si el de 2025 o el de 2026.

El calendario que dibujaron las Madres Concepcionistas hace meses fijaba en mayo la fecha en la que debían estar finalizadas las obras de construcción del nuevo colegio, cinco años y medio después de la colocación de la primera piedra. En general las previsiones se han cumplido y el nuevo centro educativo está terminado. Pero aún faltan algunos remates, como demuestra el hecho de que hay obreros que siguen rematando cuestiones menores del inmueble, que tendrá capacidad para acoger a un millar de alumnos desde educación Infantil hasta Bachillerato. Pero en lo que se resuelven los últimos flecos de la obra también se avanza en los trámites necesarios con la Consejería de Educación para lograr los permisos necesarios para hacer efectivo el traslado. «Al ser un colegio nuevo en un municipio distinto requiere más requisitos que si fuera en el mismo municipio. Estamos trabajando intensamente para que todo esté en plazo y podamos tener la licencia de apertura y de actividad», declaró la dirección del centro a través de un comunicado enviado a las familias hace meses. En ese proceso está inmersa la dirección del centro, que esta semana no podía garantizar a las familias si el traslado del colegio finamente se iba a realizar este verano. Lo que sí han subrayado las Madres Concepcionistas durante los últimos meses es que no habrá una mudanza a mitad de curso. Es decir, si no resuelven todos los trámites en los próximos días, el curso escolar 2025-2026 se impartirá al completo en el edificio situado en la plaza del Conde Cheste.

