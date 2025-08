«Siempre tendré la espina de no poder disputar un partido profesional en Segovia»

Segovia es la Roma del fútbol sala. Una ciudad con un pasado glorioso del que solo queda en pie el escenario de aquellas grandes batallas ... que pusieron a la ciudad del Acueducto en la cima del fútbol sala mundial. La desaparición primero del Caja Segovia y posteriormente del Naturpellet Segovia dejaron huérfana la ciudad. Una provincia con una tradición enorme de fútbol sala en cada rincón de la misma ve cómo sus canteranos tienen que marcharse para no ver cortada su progresión. Una de las muchas promesas que han emigrado lejos de la provincia para desarrollar su carrera ante la falta de oportunidades es Eloy de Pablos de Diego. Natural de San Cristóbal de Segovia, club en el que se formó antes de su marcha al Naturpellet Segovia y posteriormente a Madrid, el ala zurdo emprende un nuevo reto en el fútbol sala profesional.

Llegó con 17 años al Inter Movistar, club al que ha pertenecido las últimas cinco campañas. Tras dos años en el filial del equipo de Torrejón de Ardoz, Eloy empalmó dos cesiones a Burela y Osasuna Magna Xota. Con los gallegos rozó el ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala y con los navarros se consolidó en primera división. La pasada campaña llegó su oportunidad en el primer equipo telefónico. Su protagonismo no ha sido el esperado, aunque ha sido incluido entre los diez mejores jóvenes del mundo del fútbol sala en los premios anuales de Futsal Planet. «Es un gran reconocimiento que me anima a seguir haciendo las cosas bien, siempre con humildad. Tengo suerte, mi familia siempre me pone los pies en la tierra». Además, Eloy ha vivido «el momento más especial» de su carrera hace unos meses, cuando el Inter Movistar ganó la Copa del Rey. «Ha sido muy emotivo y especial, muchas lágrimas. Piensas en que has ganado un título y la dificultad que eso conlleva. Hay jugadores increíbles que se retiran sin haber ganado nada».

«Ganar la Copa del Rey ha sido el mejor momento de mi carrera hasta ahora» Eloy de Pablos Jugador del Manzanares FS

Eloy de Pablos deja atrás cinco años en la que considera su segunda casa y ficha por el Quesos El Hidalgo Manzanares de Ciudad Real hasta 2028. «Puede parecer un paso atrás, pero es todo lo contrario. Me siento más importante y querido». El segoviano cree haber encontrado su sitio. El equipo ciudadrealeño disputará su quinta temporada consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala nacional. «Hablé con el entrenador, Juanlu Alonso, y con el presidente. Me comentaron los fichajes y me dieron mucha confianza. Es un proyecto a largo plazo en el que encajo bien. Tengo mucha ilusión», comenta el jugador. Desde el ascenso del club en 2021, el Manzanares ha mantenido la categoría durante cuatro años consecutivos. Eloy no se pone objetivos. «Estamos a la espera de comenzar la pretemporada el 4 de agosto. El objetivo prioritario es lograr la salvación y después ya podremos soñar. Ojalá el club pueda volver a jugar la fase final». Personalmente, el segoviano rechaza las metas. «Solo quiero integrarme en el proyecto, dar mi mejor nivel y ser mejor que el año pasado. Los objetivos solo provocan frustración».

Sobre su salida del Inter Movistar «Inter Movistar ha sido mi casa durante cinco años, pero sentía que no estaba teniendo las oportunidades que merecía» Eloy de Pablos Jugador del Manzanares FS

Respecto a su salida del Inter Movistar, Eloy comenta que quería jugar en el equipo telefónico, pero que «no tenía la importancia necesaria» y decidió escuchar ofertas. «Me llegaron cuatro o cinco ofertas. No tardé en decidirme por el Manzanares, aunque su propuesta llegó por casualidad. Me encontré con el preparador físico y gracias a esa charla se enteraron de que estaba escuchando ofertas». El ala segoviano no contempla salir de España. «Todavía no. Quiero seguir cerca de mi familia».

Al ser preguntado por la selección española, Eloy admite que «es un sueño que está ahí y que quizás llega en algún momento». El segoviano ha pasado por casi todas las categorías inferiores del combinado nacional y sabe que ser convocado es «muy difícil». «Al final, van los doce mejores jugadores de España y también depende del gusto del seleccionador».

Sobre la selección española «Es un sueño que está ahí y que puede llegar en algún momento, aunque es muy difícil» Eloy de Pablos Jugador del Manzanares FS

El segoviano hace balance de la cambiante normativa en el fútbol sala. Eloy defiende el saque de banda con la mano, una normativa que se probó la pasada temporada y ahora ha desaparecido. «Creo que ha ido bastante bien. Ha provocado goles bonitos y un fútbol más vertical». El nuevo jugador del Manzanares considera «un acierto» las amarillas al banquillo que se acumulan como falta y el saque de portería en campo propio, que «implica más juego vertical con los pies». También agradece que «ahora se están pitando mucho más los empujones. Como encarador no te gusta que te pongan las manos en el pecho». El ala también se ha mojado con el dilema del portero-jugador. «Me gusta utilizarlo para salir de la presión, pero prohibiría su uso para mantener la posesión cuando vas ganando».

Por último, Eloy lamenta la situación del fútbol sala segoviano. Reconoce que el mayor problema es el económico. «Es necesario el apoyo de empresas como hace unos años hicieron Caja Segovia y Naturpellet». «Motivación e ilusión no faltan. Vas a cualquier rincón de la provincia y se respira y practica fútbol sala», añade el de San Cristóbal. «Es una pena ver a los jóvenes sin oportunidades. A pesar del talento y el esfuerzo, muchos se estancan en Segovia». A sus 22 años, Eloy presenta una gran madurez, aunque tiene «un sueño pendiente». «Siempre voy a tener la espinita clavada de no poder disputar un partido de fútbol sala profesional en Segovia. Espero poder cumplirlo algún día».