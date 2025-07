El fútbol se borra de la Superliga creada por la Diputación

La Superliga Segoviana Por Mil Razones, el formato impulsado por una mayoría de los clubes de la provincia con el auspicio de la Diputación ... de Segovia, nacida para huir de los que sus impulsores veían como una situación abusiva en la Federación de Castilla y León de Fútbol, se ha quedado a medias. Superado el plazo de inscripción –que en la práctica sigue abierto– se han sumado 29 clubes, una masa suficiente entre los cerca de 40 que germinaron el proyecto, pero su compromiso se ha limitado al fútbol sala, que abandona la red federativa en casi su totalidad, con 93 equipos inscritos en el nuevo formato. El fútbol, la piedra angular, tendrá que esperar. Los clubes han mantenido a sus categorías inferiores en sistema federado y está en duda la categoría senior masculina: de los 32 equipos que jugaron entre Primera y Segunda Provincial el curso pasado, solo se han interesado nueve.

El nombre de la competición responde al lema reivindicativo por la sanción de mil euros a la Gimnástica Ayllonesa por ir sin suficientes cadetes a un partido debido a un viaje escolar. Su secretario, Daniel Cubillo, es uno de los gestores de la nueva competición, organizada de forma mancomunada: él se encarga de las inscripciones y otros compañeros elaboran el reglamento, gestionan los arbitrajes o tramitan los seguros. La Diputación asume el papel de organizativo de una delegación de fútbol, además de ayudar al colectivo con una subvención aún por definir. «Al final, las normas las ponemos nosotros y los costes son mucho menores». Las competiciones tendrán un formato de temporada regular con una fase final. Tras una reunión infructuosa con el presidente de la federación regional, Marcelino Maté, el proyecto se fraguó en invierno con el compromiso de todos los clubes, pero se han quedado a medias.

La parte de éxito se limita, pues, al fútbol sala, con un total de 93 equipos inscritos en todas las categorías: prebenjamín (16), Benjamín (17), Alevín (12), Infantil (10), cadete (11), juvenil (7) senior masculino (14) y senior femenino (6). A falta de concretar cuántas fichas presenta cada equipo –suelen estar entre las diez y las quince–, está previsto que la Superliga arranque con más de un millar de jugadores. «1.400 fichas, seguro», promete Cubillo. Una representación casi total de la provincia: clubes como Trescasas, Monteresma, Unión Fútbol Sala Segovia, Sporting Nava, Abades, Sierra de la Mujer Muerta, San Lorenzo, Valverde, Navalmanzano, Comercial González, San Rafael, Maristas, Cuellar Cojalba, Racing Cuéllar, Carbonero el Mayor, Segosala, Diego de Colmenares, Sporting Riazano o La Lastrilla. Los clubes con equipos en competiciones regionales –como es el caso de San Cristóbal o del Nava, que han jugado este año los campeonatos de España cadetes e infantiles, respectivamente– los mantendrán.

Un apoyo que no se ha replicado en el fútbol. «La Segoviana y el Quintanar, que son los que tienen más equipos, han tirado mucho y la gente ha tenido miedo a apuntarse. A ver si el año que viene, viendo que funciona el fútbol sala, se pasan también al fútbol. Los inicios cuestan», razona Cubillo, que también añade la ausencia de Cuéllar Balompié y El Espinar-San Rafael. Ya quedan descartadas las categorías inferiores, pues solo han inscrito a sus equipos tres clubes: Ayllonesa, Carbonero el Mayor y Racing Villacastín, que ha mantenido al senior masculino en la federación, como tantos otros clubes que sí han inscrito a sus secciones de fútbol sala.

Así las cosas, el número de inscritos en la categoría senior masculina se limita a Ayllonesa, Carbonero, Delta, Valseca, Monteresma, Mozoncillo –descendido administrativamente el año pasado a Segunda Provincial por problemas de disponibilidad de su entrenador– y Prádena. Si se suman el Bernardos y El Espinar Arlequín, pendientes de contar jugadores, serían nueve. Los organizadores tendrán que decidir si hacen la excepción de sacarla adelante pese a no llegar al mínimo de diez equipos o si esperan a sumar más equipos el próximo curso. La mayoría están inscritos en ambas –la Federación mantendría dos divisiones provinciales, con 16 en Primera y 14 en Segunda– a la espera de decidirse, como la Ayllonesa. «En caso de que no salga, estamos en Primera. Hemos jugado esa carta».

Mejor pinta tiene el senior femenino, con cuatro equipos –Carbonero, Riazano, Hontanares y Monteresma–, el mismo número que el año pasado tras descolgarse el Cuéllar Balompié, que se mantiene en la estructura federativa. «Saldrá de todas las maneras», asegura Cubillo, que en febrero contaba «mínimo» con 60 conjuntos de fútbol, es decir, otro millar de fichas. «Yo no lo entiendo. Si te vas en fútbol sala, ¿por qué no te vas en fútbol? Tampoco hemos tenido una reunión presencial, pero por el grupo que tenemos no me han sabido dar ningún argumento. Solo hay silencio».

El suyo el ahorrar costes en torno a un 40% por equipo. «De gastarte casi 800 euros en inscribir al aficionado a hacerlo en Diputación por 250, los arbitrajes son un 20 o un 30% más baratos, las fichas se pagaban a 150 euros y nosotros íbamos a cobrar 50 o 60, sistema de competición a nuestro gusto…» Y el reglamento, que elimina sanciones recurrentes en lo federativo por no acudir con un entrenador específico o no cubrir convocatorias por motivos justificados. Las tarjetas solo 'cuestan' a partir de juveniles –y menos, una roja son 15 euros–, aunque las sanciones por violencia tocan al bolsillo. «Al jugador de la Segoviana que pegó al árbitro le cayó un año sin jugar; en nuestro caso, habríamos quitado al equipo de la competición y multado al jugador con equis dinero. Buscamos lo coherente».

En un contexto con trifulcas cada vez más habituales, quizás los clubes prefieran las sanciones conocidas a ser juzgados por un nuevo órgano. El único argumento que acepta Cubillo es el de la ambición. «Yo me apunto en federación porque quiero subir a mi equipo a Regional, pero eso son cuatro equipos contados». Porque el consenso parecía sólido. «De primeras, en febrero, todos al barco, pero cuando ha llegado la hora de la verdad, han agachado las orejas. Ya se acordarán cuando vengan las sanciones y los problemas».