Las canteras de fútbol sala salen en defensa de los campeonatos de España

Los principales clubes de fútbol sala segovianos se han sumado a un gran movimiento nacional con más de 400 de toda España para reivindicar los ... campeonatos de España en las categorías inferiores ante los planes de la Real Federación Española de Fútbol Sala de suprimirlos al entender que los chavales que despuntan tienen suficientes equipos para desarrollarse. Sin embargo, sus formadores avisan del riesgo de reducir el número de los que finalmente llegan a competir entre los mejores. Bien porque el talento no se desarrolle o porque muchos se borren sin ese incentivo de medirse algún día contra el Barça, el premio a la temporada del cadete del CD San Cristóbal, o al Industrias García, el verdugo del Sporting Nava infantil en su frontón. Todo eso ocurrió el 14 de junio en las finales a cuatro de los campeonatos nacionales entre clubes, una guinda que podría no volver a repetirse.

Por un lado, están los campeonatos de España de clubes y, por otro, los de las selecciones territoriales. El planteamiento de la RFEF es deshacerse de ambos en las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, es decir: alevines, infantiles y cadetes. Se mantendría el sub-10 (benjamines), al entender que están aún muy lejos del profesionalismo, y el sub-18 (juveniles), precisamente por su alto nivel.

La RFEF quiere deshacerse de los campeonatos de clubes y selecciones territoriales en algunas categorías

Diego Gacimartín, uno de los técnicos con más experiencia formativa en el fútbol sala segoviano, ahora en el primer equipo del San Cristóbal, habla de dos formatos a los que suelen coincidir, «en un 90%», los mismos jugadores. Poco pueden hacer los clubes en el de selecciones, pues es una decisión de las federaciones territoriales, pero sí en su parcela. Por eso hay una plataforma organizada a través de WhatsApp que crece hora a hora y en la que están San Cristóbal, Cuéllar, Segosala, Sporting Nava y El Espinar.

Todo partió de la asamblea general celebrada el pasado lunes en la que se trataron diversos temas de fútbol masculino, femenino y fútbol sala. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, reconoció las quejas de un buen número de clubes que consideraban insuficiente el apoyo económico para asistir a estos campeonatos: las cuentas siempre salen deficitarias. No se trata, por el momento, de una decisión firme, pues el mandatario apeló a los clubes a recoger propuestas de forma comunitaria para discutirlas.

Un «regalo»

«Lo importante es que quieren escuchar. Hay un movimiento bastante grande de clubes, y son muchos más. Yo creo que lo van a tener en cuenta. Estamos en el camino para que no se suprima», resume Gacimartín, que habla de los campeonatos como un «regalo» para equipos y chavales.

Por ese se opone a la medida. «Para mí es un atraso. Tanto los clubes como los aficionados queremos que lo haya porque es un incentivo muy bonito y es un buen escaparate para todos los jugadores». Defiende el formato de competición entre regiones como una piedra más para moldear el talento. «Son pasos importantes que no existen de otra forma. Si se saltan todo ese proceso competitivo, entendemos que el nivel en el futuro puede ser inferior». A eso hay que sumar la madurez que dan más allá de la pista. «Si es que de mil niños a lo mejor no llega a la elite ninguno, eso lo sabemos, pero se hacen mejores si pasan por este tipo de experiencias. Ganar la liga infantil no va a ningún lado, pero te da opciones de jugar contra equipos poderosos. Mides tus fuerzas, conoces a gente nueva… Son muchas ventajas para su desarrollo; no solo como deportistas, sino como personas».

Es una iniciativa que, en la práctica, puede suponer la pérdida de jugadores en multitud de equipos, como es el Segosala

El Segosala, con una numerosa cantera de unas 200 fichas, se ha impuesto la filosofía de construir equipos con la gente de casa, sin hacer fichajes en otros clubes para fortalecer a cada generación, como hace la Gimnástica Segoviana en fútbol. Chavales que se marchan a otros clubes como el San Cristóbal para ganar ligas y optar a campeonatos de España, una cima a la que nunca ha llegado este club. «Es difícil que tengamos la opción de ir porque los clubes que van se llevan a los mejores de cada casa. Esto pasa en Segovia y en Honolulu, pero yo he fundado del club de otra manera; ni mejor ni peor, la nuestra. Somos los tontos románticos, yo creo en el trabajo de base, sin necesidad de fichar a jugadores de otros equipos. Nos dé para lo que nos dé», razona Agustín Pérez, entrenador de su sénior femenino.

Pérdida de jugadores

Es decir, estos campeonatos que la RFEF plantea suprimir suponen en la práctica un motivo para que el Segosala pierda jugadores. «A nosotros esta decisión, por la filosofía que tenemos, nos beneficia como club porque es más fácil retener a la gente, pero eso no quita para que me parezca que es un paso atrás para el fútbol sala», resume Pérez, que participa en el grupo por empatía con el resto de entidades. «Está claro que la golosina de ir a un campeonato de España, tanto de club como de selecciones territoriales, es la que permite que haya una motivación por seguir en el fútbol sala».

Los equipos del Segosala juegan en la Liga Divisala, creada expresamente por el club por evitar el corsé competitivo de la estructura federada. Además, el club tiene un atajo en el fútbol femenino, pues aúpa a las chicas de 13 o 14 años a su filial, que juega en Regional, o al primer equipo, uno de los punteros en Segunda División. Una anomalía. «Los clubes no suelen confiar en gente tan joven y las pierdes. O se vienen con nosotros o se van al fútbol».

Así ha conseguido llevar a la selección española a jugadoras de una región que no cuenta con combinado territorial ni con liga femenina de clubes. «Esa motivación del campeonato de España lo suplo con esta, que es mayor. Lo que quieren es jugar lo más arriba posible». Una situación que podría extrapolarse al masculino si desaparece la golosina. Atajos para subir antes con los mayores para seguir progresando y tener ganas de entrenar cada semana.