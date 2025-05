Los 15 goles del Segosala llegan demasiado tarde para soñar Tras estar a un paso de Primera en 2024, las segovianas no jugarán el 'play off' de ascenso tras no remontar en una liga con presupuestos al alza

Tras quedarse a un pasito de Primera División, el Segosala tuvo que consolarse el sábado con marcar 15 goles en Gijón cuando supo que sus opciones de repetir 'play off' de ascenso se habían ido por la borda. Fue, ante todo, un ejercicio de orgullo. En una competición con un nivel al alza por los presupuestos de los clubes y los descendidos que caen al grupo I, el margen de error se reduce y las segovianas no pudieron levantarse de una secuencia de diez partidos en la que solo ganaron tres: 11 puntos de 30. Pese a remar, no han pasado del octavo puesto, en una liga comprimida hasta el extremo –ocho puntos las separan del primero– en la que los rivales no han fallado.

El Segosala llegaba con opciones reales a las últimas dos jornadas porque el Valdetires Ferrol, el club al que tenía que desbancar del top 4 para jugar el 'play off', cerraba la liga contra los dos primeros, pero ganaron en la penúltima jornada, como los otros cinco equipos situados entre el segundo y el octavo. Así que cuento acabado. Un vistazo superficial tildaría la temporada de paso atrás, de fracaso, pero su entrenador, Agustín Pérez, fiel al proyecto de cantera, se queda entre el aprobado y el notable. «Aparte de hacer autocrítica, hay que ser conscientes de que es difícil. Pero sí queremos aspirar a entrar en 'play off' hay que estar enchufadas desde el primer partido hasta el último».

Porque el videojuego ha subido de nivel. «Esperaba que iba a ser una liga más difícil, pero no tan complicada. Cuando ha llegado una racha muy positiva no hemos sido apenas capaces de escalar posiciones». Cinco victorias seguidas, ocho partidos sin perder o ganar los tres últimos encuentros no sirvieron de nada porque han perdido en 2025 ante cuatro rivales directos: Leganés, Alcorcón, Vilalba y Ferrol. «Y va a ir a peor». Pues habrá que sumar el año que viene a Marín, otro gallego descendido de Primera que elevará la dificultad del grupo salvo alguno se haga con las tres plazas de ascenso por las que pelearán 12 clubes en junio. Y el que asciende desde Regional es el Estrela Cortegada, un equipo de Ourense con jugadoras de Primera y la misión de conquistar esta categoría. El salto de Vilalba este año se explica por lo que ha fichado de Amarelle tras caer desde Primera, como Majadahonda o Leganés, su rival el sábado en el Pedro Delgado en el último partido del curso. «El hilo fino entre entrar o no ha estado en detalles que tienen jugadoras veteranas de Primera División que tienen otros equipos y nosotros, no. Tenemos otras virtudes».

¿Pasó de largo para siempre el tren del Segosala con esa eliminatoria que no resolvió ante el Teldeportivo en 2024? «Creo que nuestro camino es el correcto, no podemos competir a esos niveles económicamente. No podemos reforzar el equipo con jugadoras de Primera porque no les podemos pagar. Ese poquito que nos queda tiene que ser con la cantera, formándolas». El presupuesto manda y el club no tiene las ayudas de otros equipos, a veces públicas. «Pero podemos competir en dar oportunidad a gente joven». Como Claudia, una de las tres jugadoras de Segunda convocada con la selección española sub-17 y la que más peso tenía en cuanto a minutos. Pero en una competición tan pareja, una sola jugadora marca diferencias, esos fichajes. «Esas ocasiones que nosotros igual no aprovechamos, te las meten. Es así».

Así las cosas, Agustín habla de aprendizaje. «Estamos con gente muy joven y hay que seguir trabajando ese margen de mejora que tenemos, que realmente no es grande!. Su autocrítica: «Hay que empezar la temporada con la motivación correcta». Un combo con un punto de relajación por ver el ascenso tan cerca y un cansancio mental por una temporada anterior que terminó a finales de junio. «La decepción de quedarnos fuera de Primera fue muy grande, no hubo casi tiempo hasta la pretemporada. Parte de un exceso de confianza, aunque no empecemos bien, vamos a meternos». Noviembre, con dos empates y tres derrotas, fue su peor racha, unas semanas condicionadas por las lesiones y el necesario acople de las nuevas jugadoras, tanto las que subieron del filial como Alba, la goleadora que vino desde Galicia y lidera al equipo con 32 dianas. «El juego no estaba siendo el mismo, se tarda en crear ese entendimiento entre ellas. La segunda vuelta ha sido mejor». De una portería a cero en 2024 a cinco en 2025, prueba de la mejora defensiva.

En su cuarta temporada en Segunda –las tres anteriores las terminó en el top-4– mejor noticia fue la Copa del Rey, en la que eliminaron a un Primera como Les Corts por primera ve en su historia y se quedaron a diez minutos de tumbar a otro, el Ourense, y meterse en la final a ocho. Un éxito con peaje. «Esa tensión emocional al final lo acabas pagando, no son profesionales, hemos tenido que dar mucho descanso para recuperar». Con todo sobre la mesa, ¿es posible ascender? «Nosotros vamos a seguir intentándolo, está claro, pero esto es como pedir al Athletic de Bilbao que gane la Liga. Una cosa es ilusión y otra es obligación».

