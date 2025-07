La SG-20 cumple un lustro del desdoblamiento sin muertes y 20 accidentes al año

El diseño de vehículos y carreteras reduce la mortalidad

La menor gravedad de los accidentes en la SG-20 se explica por la mejora de los vehículos y las características de las nuevas carreteras. «Lo cierto es que en los últimos cinco años han mejorado ambas», subraya el jefe provincial de Tráfico, Pedro Pastor. Los vehículos han mejorado en seguridad pasiva –los cinturones de seguridad o el airbag que reducen las lesiones una vez que ocurre el impacto– y activa. «Aunque se ha hablado mucho de la conducción autónoma, yo lo veo muy lejos. Lo cierto es que se van incorporando sistemas de ayuda a la conducción que mejoran mucho la seguridad». Con todo, admite que también pueden llegar a complicar las cosas. «Últimamente hay mucha pantalla y los mandos son táctiles; donde esté una ruedecita que pueda manejar sin tener que mirar… Para mí, es más seguro».

Hay mejoras como el control de crucero adaptativo, que mantiene la distancia con el vehículo delantero, llegando incluso a frenar, o la asistencia que mantiene al coche dentro del carril o avisa al soltar las manos del volante. Así como las estructuras deformables. «Esos destrozos en la parte delantera o trasera es energía que no se traslada en la capsula donde van los ocupantes». A eso se añade el diseño de las nuevas carreteras sin obstáculos, con radios amplios de curva y distancias amplias de visibilidad para los adelantamientos, así como los sistemas de contención que evitar en lo posible que los vehículos se salgan. Aglomerados que mejoran la adherencia cuando llueve o baja la temperatura. «Ha sido una mejora importante. Tenemos muy buenas carreteras, pero todavía hay muchos heridos. Habrá que buscar la forma de que no haya accidentes para no tener ninguno».