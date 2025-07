Asetra reclama completar la SG-20: «No pedimos todo de golpe, sino tramo a tramo»

El director general de la patronal del transporte segoviano Asetra, Fernando García, recuerda como el proyecto de desdoblar la SG-20 y el fichaje de ... Kaká por el Real Madrid coincidieron en precio y momento: junio de 2009, 65 millones de euros. Tras 16 años, le cuesta recordar la prehistoria. «¿Cómo antes podría atravesar todo este tráfico la ciudad?» No hace falta irse a los tiempos en los que se atravesaba el Acueducto, sino a esos camiones y autobuses que peregrinaban por Padre Claret para atravesar Segovia. Su colectivo habla de la variante como «una medida muy acertada», pero mantiene la reivindicación histórica de emprender el cierre completo.

El transporte ha aprovechado el desdoblamiento para conectar el norte de Castilla y León con Madrid. «Cada vez pasan más vehículos por aquí. Además, muchos segovianos la utilizamos para ir de un barrio a otro sin tener que atravesar la ciudad». Todo apunta a que el tráfico seguirá aumentando si se mejoran los enlaces de la A-601 con la SG-20 o la salida de la VA-30 de Valladolid, un incentivo para vehículos de Cantabria o Asturias. Tanto Tráfico como Asetra consideran que la infraestructura tiene margen para asimilarlo. «Tiene menos intensidad media de vehículos pesados que la travesía de San Rafael», esgrime García.

Evitar la ciudad ha mejorado la rutina del transporte. «Aparte del riesgo, el tiempo que se tardaba». El entonces presidente de Asetra, José Soriano, era conocido en las reuniones con las administraciones como el rey de la línea continua. «Dado el montón de accidentes que había antes de que se desdoblara, pedíamos que se prohibieran los adelantamientos». Algo que, a grandes rasgos, consiguieron. «La lástima es que no esté cerrada completamente en su anillo». Una decisión que requeriría de un análisis profundo sobre densidad de tráfico y encontrar la oportunidad de emprenderla para una distancia que podría rondar los diez kilómetros.

García pide, al menos, enlazar la actual entrada por la carretera de Valladolid con el polígono de Valverde del Majano. «Hay mucho tránsito de vehículo industrial. No les queda más remedio que bajar por Valseca u Hontanares. Si hubiera un acceso directo desde ese entronque, se ganaría bastante. Nosotros no pedimos que se cierre de golpe, sino que se vaya haciendo tramo a tramo. No es una distancia tan enorme, habrá cuatro o cinco kilómetros». Otros camiones hacen todo el recorrido de la SG-20 para sortearlo. «Todo lo que sea evitar carreteras de dos carriles es seguridad». Más allá del coste, habla de una cuestión de servicio público y pone en valor cómo descongestionaría a otras vías.

La alternativa a la SG-20 era sortear el estrechamiento de la entrada a Segovia por Tordesillas o Villacastin. «La carretera de Valladolid es nueva, tiene un trazado mucho más cómodo que la A-6, que lleva muchísimos años hecha y tiene alguna curva complicada. Muchos transportistas de la región han desviado el tráfico por Segovia». Algo que no habría sido posible sin la comodidad de desdoblar la circunvalación. Pese a la mejora que ha supuesto la SG-20, García lamenta los excesos de velocidad. «Hay algunos que te adelantan como si esto fuera el Jarama. Si fuéramos todos a la velocidad que tenemos que ir, otro gallo cantaría».