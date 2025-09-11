El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un agente policial durante la incautación de copias falsificadas de productos informáticos. El Norte

Segovia registra su primer detenido por venta de falsificaciones en un lustro

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han investigado un establecimiento por delitos contra la propiedad intelectual

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:14

Los delitos contra la propiedad intelectual, que son los que se cometen en perjuicio de un tercero al reproducir, plagiar, falsificar o distribuir una obra ... de cualquier tipo sin consentimiento del autor y con ánimo de lucro, no son habituales en Segovia. El portal estadístico de criminalidad tan solo hace constar ocho detenidos en la provincia por incurrir en esta infracción desde que hay registros, los cuales se remontan a 2012. Uno de estos hechos delictivos fue detectado y esclarecido justo el año pasado, después de un lustro sin investigaciones por este motivo. El balance actualizado recientemente con los datos de 2024 hace referencia a la detención de una persona que estaba al frente de un establecimiento por custodiar objetos que vulneran la propiedad intelectual.

