Segovia registra su primer detenido por venta de falsificaciones en un lustro

Los delitos contra la propiedad intelectual, que son los que se cometen en perjuicio de un tercero al reproducir, plagiar, falsificar o distribuir una obra ... de cualquier tipo sin consentimiento del autor y con ánimo de lucro, no son habituales en Segovia. El portal estadístico de criminalidad tan solo hace constar ocho detenidos en la provincia por incurrir en esta infracción desde que hay registros, los cuales se remontan a 2012. Uno de estos hechos delictivos fue detectado y esclarecido justo el año pasado, después de un lustro sin investigaciones por este motivo. El balance actualizado recientemente con los datos de 2024 hace referencia a la detención de una persona que estaba al frente de un establecimiento por custodiar objetos que vulneran la propiedad intelectual.

Algunos ejemplos relacionados con delitos de este tipo son la piratería, que incluye la descarga de música o películas sin licencia; el plagio de trabajos o libros para presentarlos luego como propios; la reproducción de libros sin consentimiento, la venta de falsificaciones ilegales -pueden ser colonias, bolsos y otros complementos textiles- o la emisión de eventos deportivos sin derechos, como pueden ser partidos de fútbol. Para considerar estos comportamientos como un acto ilícito debe existir la intención de obtener beneficio económico, lo que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel y multas de hasta 24 meses.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de una infracción de este tipo en Segovia a lo largo de 2024, aunque no se detalla si fue a partir de una denuncia interpuesta por una persona, por una investigación policial de oficio o por una actuación preventiva en aras de combatir la delincuencia. Esto supuso la apertura de un procedimiento dirigido a esclarecer los hechos. Los agentes pudieron identificar al autor del ilícito cometido en la provincia y efectuar su detención.

La estadística, que computa datos facilitados por la Policía Nacional o la Guardia Civil, hace referencia a la incautación de un total de quince objetos que incumplen con la normativa en un establecimiento, concepto que hace referencia a locales comerciales, hosteleros, de ocio o deportivos. La valoración del material intervenido, que no se corresponde con CDs, DVDs, libros o electrónica, es competencia de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), que sigue criterios propios a la hora de considerar si se trata de falsificaciones y el valor económico que pueden adquirir en el mercado.

Es la primera detención que se produce en Segovia por incumplir con la normativa de propiedad intelectual desde 2018. En aquella fecha, hubo dos detenciones. En 2021, los cuerpos de seguridad esclarecieron el plagio o distribución de equipos informáticos falsos pero no fue posible identificar al responsable de los comportamientos delictivos. El mayor operativo en la lucha contra estos delitos que se ha desarrollado en la provincia tuvo lugar en 2013, cuando se notificaron tres detenciones y más de 1.028 objetos incautados. En concreto, se trata de CDs o DVDs que estaban destinados en su mayoría a la venta en la vía pública.

A lo largo del último ejercicio cerrado son 136 las detenciones que se han sucedido en España por delitos contra la propiedad intelectual. A escala regional, sobresale Valladolid, con dos procesos abiertos por estas infracciones y un objeto incautado; y León, con un detenido y 40 objetos; a los que se suma Segovia.