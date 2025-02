Identificados tres carteristas por intentar robar a grupos de turistas en Segovia

La Policía Local de Segovia ha identificado este jueves a tres personas como las presuntas autoras de varios intentos de hurtos o robos a grupos ... de turistas en el casco antiguo de la ciudad. Uno de los tres carteristas identificados ha sido detenido por el cuerpo policial municipal y ha pasado a disposición judicial.

La identificación y posterior detención se ha producido por parte de una de las patrullas de la Policía Local que paseaba por el centro de la ciudad y que se ha percatado de la presencia de las tres personas en zonas peatonales de Segovia, donde habían intentado sustraer pertenencias a varios grupos de turistas que visitaban en ese momento la ciudad.

Desde hace meses los guías turísticos de Segovia alertan de un incremento del número de carteristas llegado a la ciudad, que aprovechan la estrechez de las vías del casco antiguo y las aglomeraciones que se producen con la llegada de grupso turísticos para tratar de robar carteras u otras pertenencias de valor.

De hecho, en el último año se han hecho virales en redes sociales varios vídeos en los que 'patrullas ciudadanas' que se dedican a identificar a carteristas en ciudades como Madrid o Barcelona se desplazan a Segovia y descubren a grupos que intentan hurtar o robar a vecinos y turistas.

En determinadas épocas del año, como puentes festivos o en Semana Santa, tanto la Policía Local como la Policía Nacional suelen reforzar sus operativos en el centro de Segovia para intentar evitar este tipo de delitos.

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, recuerda algunas recomendaciones para intentar evitar los hurtos o robos, como son llevar siempre cerca los objetos personales, no confiarse y no fiarse de gente desconocida que se acerca con actitudes extrañas. En este sentido, reconoce que se sigue produciendo el timo del abrazo, por lo que también recomienda no llevar mochilas a la espalda. Y, sobre todo, recomienda «avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier tipo de sospecha o movimientos extraños».