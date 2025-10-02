Segovia reduce el paro en septiembre pese a la estacionalidad de los contratos

A pesar de ser un mes claramente marcado por la estacionalidad debido al final de la campaña de verano en sectores vinculados a la actividad ... turística como la hostelería y el comercio, el comportamiento del mercado laboral durante el mes anterior ha sido mejor que en otros septiembres de años precedentes, como apunta en su análisis la Federación Empresarial Segoviana (Fes). Según las estadísticas que ha hecho públicas este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la provincia se dieron de baja en la búsqueda activa de empleo ochenta demandantes que estaban apuntados en la oficina regional del Ecyl y que han encontrado una colocación a lo largo del noveno mes del curso.

La disminución experimentada en la cifra de parados deja la nómina de desempleados es 4.405, como refleja la actualización realizada por el Gobierno central a través del Servicio de Empleo Público Estatal (Sepes). La bajada registrada supone una reducción en términos relativos del 1,78%. En proporción, está entre las diez caídas más acusadas del paro en el conjunto de España. Barcelona, La Rioja, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Vizcaya, Guipúzcoa y Valladolid, vecina de comunidad autónoma, arrojaron adelgazamientos más pronunciados en la bolsa de personas inscritas en la búsqueda de un contrato laboral.

En cuanto a la comunidad autónoma, los mercados laborales de Zamora y Salamanca presentan reducciones más notables en la evolución trazada a lo largo de los últimos doce meses por las cifras de personas paradas.

Repartido entre los sectores

Si se echa la vista un año atrás, en Segovia hay 259 ciudadanos menos en paro que en septiembre de 2024, lo que equivale a una disminución del 5,55%, algo por debajo del porcentaje menguante de la media nacional, pero cuatro décimas mejor que la variación regional interanual.

En cuanto a los sectores de actividad, se observa que la bajada del desempleo en septiembre está más repartida. El que más ciudadanos saca de la situación de paro es el de servicios. No en vano, en él se concentran algunos de los nichos que también más ocupaciones generan y que con mayor fuerza mueven el motor de la economía segoviana. También es el que registra más ciudadanos parados. Tres de cada cuatro están encuadrados en este segmento productivo. El mes pasado, los datos del Ministerio de Trabajo dan cuenta de 38 demandantes de empleo menos en este sector en la provincia como consecuencia de su incorporación al mercado laboral.

Por su parte, septiembre ha sido un buen mes para la creación de trabajo en la construcción segoviana. Veintiún desocupados han abandonado en dicho periodo las listas del paro. Una de cada cuatro colocaciones se han producido en el segmento economía del ladrillo, que desde hace tiempo, y al igual que ocurre con otros gremios profesionales como la hostelería, viene reclamando más mano de obra.

La industria, con un peso menor que el de los servicios en la economía de la provincia, también ha visto en septiembre cómo disminuía la cifra de parados. En concreto, en Segovia la incorporación de desempleados ha sido similar a la lograda por la construcción. Veinte demandantes de un puesto de trabajo se han dado de baja en la búsqueda activa de un empleo.

La agricultura ha sido más modesta en cuanto a los guarismos que determinan el comportamiento de la empleabilidad a lo largo del mes pasado. Lo que sí que ha hecho es sumarse a los otros sectores y contribuir a la bajada global del paro registrada por el Ministerio en la provincia. Ocho desocupados han causado baja en el Ecyl.

1.033 afiliaciones menos

El presidente de los empresarios, Andrés Ortega, valora positivamente este leve descenso del paro, «especialmente en un mes tradicionalmente negativo para el empleo debido al fin de la campaña estival y la consiguiente finalización de numerosos contratos ligados a esta temporada». No obstante, matiza en su análisis que «la evolución del empleo continúa condicionada por factores como la incertidumbre política y económica, la elevada presión fiscal, la rigidez normativa y la inestabilidad institucional, que están frenando la inversión empresaria».

Tras las subidas en las afiliaciones a la Seguridad Social que ha venido contabilizando la provincia, el mes de septiembre dibujó una curva descendente en la evolución. En ese periodo se han 'perdido' 1.033 cotizantes con respecto a los registrados en agosto. Aún así, el contingente se mantiene por encima de los 70.000 asalariados (70.021). El 1,45% que se reducen las altas en el sistema supone el segundo mayor retroceso mensual de la comunidad autónoma. En Ávila, la disminución ha sido del 2,34%.

Pese a ello, los representantes de la patronal destacan la comparación interanual, en la que la provincia de Segovia gana al cabo de los últimos doce meses 2.071 cotizantes a la Seguridad Social. Entre cinco y seis nuevas altas diarias es el ritmo de crecimiento de afiliaciones en este último año.