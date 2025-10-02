El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una camarera extiende un mantel en una mesa de una terraza de la capital segoviana. Óscar Costa

Segovia reduce el paro en septiembre pese a la estacionalidad de los contratos

La patronal provincial destaca la disminución en 80 demandantes de trabajo en un mes que suele ser reticente a crear empleo

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:36

A pesar de ser un mes claramente marcado por la estacionalidad debido al final de la campaña de verano en sectores vinculados a la actividad ... turística como la hostelería y el comercio, el comportamiento del mercado laboral durante el mes anterior ha sido mejor que en otros septiembres de años precedentes, como apunta en su análisis la Federación Empresarial Segoviana (Fes). Según las estadísticas que ha hecho públicas este jueves el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la provincia se dieron de baja en la búsqueda activa de empleo ochenta demandantes que estaban apuntados en la oficina regional del Ecyl y que han encontrado una colocación a lo largo del noveno mes del curso.

