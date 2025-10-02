El paro baja en septiembre hasta los 98.023 desempleados en Castilla y León En el último año descendió un 5,10% en la comunidad y un 5,97% en el conjunto del país

El número de desempleados descendió en septiembre en Castilla y León en 156 personas, lo que supone una caída del 0,16% sobre el mes de agosto. El comportamiento de la comunidad fue similar al registrado a nivel nacional, donde el paro total registrado se ha situado en 2.421.665, tras una caída del 0,2%. De esta forma, es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007, exceptuando el periodo de la pandemia. El número de desempleados en la comunidad se situó así en 98.023 personas, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Ical.

Por el contrario, en términos interanuales desempleo registró una caída en la comunidad del 5,1%, dado que en los últimos 12 meses un total de 5.273 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro. A nivel nacional y respecto a septiembre de 2024, el paro cayó en 153.620 personas, lo que supone un 5,97% menos de desempleo.

Por comunidades, el paro registrado en septiembre baja en nueve. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Cataluña (-5.293), Canarias (-4.842) y Comunidad Valenciana (-2.739). El paro en septiembre sube en las ocho comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (7.116), Galicia (3.394) y Principado de Asturias (1.219).

Por provincias, el comportamiento fue desigual en términos interanuales. Así, el paro subió un 2,13% en Ávila, que sumó 166 desempleados más, un 1,38 en Salamanca (217); un 1,07 en Zamora (84) y un 0,34% en Palencia (20). Por el contrario, la provincia de Valladolid lideró las caídas con un 1,83% y 391 parados menos, por delante de Segovia, con un 1,78% (-80) y Burgos, con un descenso del 0,93% (-120). En la provincia de León la caída fue del 0,25% (-50) y en Soria del 0,08 (-2)

Por otra parte, en términos interanuales las reducciones fueron generalizadas en la comunidad. Así, el paro bajó un 6,53% en Salamanca, hasta situarse la cifra total en 15.954 desempleados; un 6,43 en Zamora (7.912); un 5,5% en Segovia (4.405); un 5,42 en León (19.777); un 5,37% en Burgos (12.734), un 5,16 en Ávila (7.946); un 4,43% en Valladolid (20.957) y un 3,87% en Soria (2.409). En la provincia de Palencia no se registraron variaciones y la cifra se mantiene en 5.929 parados.

En relación a los sectores, de los 98.023 parados existentes en Castilla y León, 70.794 corresponden al sector servicios (72,22%), 10.015 no trabajaron nunca (10,21%), 7.952 pertenecen a la industria (8,11%), 5.701 a la construcción y 3.561 al sector primario. Por sexo, 59.407 son mujeres (60,6%) y 38.616 son hombres (39,4%). Por edad, los menores de 25 años representan el 8,22% al suponer 8.067 del total de desempleados de Castilla y León.

Contratos

Por otro lado, en septiembre se firmaron en la comunidad 70.639 contratos, un 35,64% más que en agosto. En el conjunto del país se produjo una subida del 47,48%, al signarse 1,5 millones más. Igualmente, en la tasa interanual, tanto Castilla y León como el conjunto de España, registraron más contratos firmados que en septiembre de 2024: 1.751 más en la comunidad (+2,54%) y 120.900 en el conjunto del país (+8,49%).

De los 70.639 contratos firmados en la comunidad, 25.925 fueron indefinidos y 44.714 temporales, mientras que en España, los nuevos contratos indefinidos fueron 663.825 y los temporales 869.948.

Por último, en relación a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, relativos a agosto, dado que la cifra se refiere siempre al mes anterior, en Castilla y León alcanzaron las 60.322 personas, de las que 39.494 tienen una prestación contributiva, 20.290 un subsidio y 538 se benefician de la renta activa de inserción.

