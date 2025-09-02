El desempleo en Castilla y León aumenta en 657 personas en agosto En el último año descendió un 4,83% en la comunidad, que cuenta con 4.987 parados menos

El número de desempleados aumentó en agosto en Castilla y León en 657 personas, lo que supone un aumento del 0,67% sobre el mes de julio, frente al descenso del 0,91% registrado a nivel nacional, donde el paro total registrado se ha situado en 2.426.511 personas, el nivel más bajo desde agosto de 2007. El número de desempleados en la comunidad se situó así en 98.179 personas, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Ical.

Por el contrario, en términos interanuales desempleo registró una caída en la comunidad del 4,83%, dado que en los últimos 12 meses un total de 4.987 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro. A nivel nacional y respecto a agosto de 2024, el paro cayó en 145.610 personas, lo que supone un 5,66% menos de desempleo.

Por comunidades, el paro registrado en agosto bajó en cinco comunidades autónomas. Las mayores caídas en términos absolutos se producen en: Castilla-La Mancha (-1.047 personas), Canarias (-873 personas) y Comunidad Foral de Navarra (-150 personas). Las comunidades de Cataluña (7.942 personas), Comunidad de Madrid (4.214 personas) y País Vasco (4.178 personas) encabezaron las subidas. En términos interanuales, las mayores caídas se registran en Extremadura (-7,92%), Canarias (-7,83%), Asturias (-7,8%) y Baleares (7,63).

Por provincias, solo León, Soria y Valladolid registraron descensos respecto al mes precedente. En la provincia vallisoletana la caída fue del 0,32% (-68), en Soria del 0,17%(-4) y en León del 0,09% (-18). Por el contrario, el mayor incremento intermensual del paro registrado lo anotó Burgos con una subida del 2,44% y 306 desempleados más, seguida por Zamora con un 2,37% más (181); Segovia, con un 1,36% (60); Salamanca, donde la subida fue del 0,77% (120); Ávila, que experimentó un incremento del 0,62% (48). En Palencia la subida fue del 0,54%, con 32 desempleados más.

Por otra parte, las reducciones interanuales fueron generalizadas en la Comunidad. Así, el paro registrado bajó un 7,57% en Salamanca, hasta situarse la cifra total en 15.737 desempleados; un 4,94 en Zamora (7.828); un 4,93% en Valladolid (21.348); un 4,52 en Ávila (7.780); un 4,41 en León (19.827); un 4,32% en Burgos (12.854); un 3,53 en Segovia (4.485); un 2,01% en Palencia (5.909) y un 1,51% en Soria (2.411).

Por sectores

En relación a los sectores, de los 98.179 parados existentes en Castilla y León, 70.612 corresponden al sector servicios (71,92%), 10.009 no trabajaron nunca (10,19%), 8.041 pertenecen a la industria (8,19%), 5.796 a la construcción y 3.721 al sector primario. Por sexo, 59.692 son mujeres (40,8%) y 38.487 son hombres (39,2%). Por edad, los menores de 25 años representan el 7,34% al suponer 7.319 del total de desempleados de Castilla y León.

Por otro lado, en agosto se firmaron en la comunidad 52.080 contratos, un 30,98% menos que en julio. En el conjunto del país se produjo una caída del 34,55%, al signarse 549.021 menos. Igualmente, en la tasa interanual, tanto Castilla y León como el conjunto de España, registraron menos contratos firmados que en agosto de 2024: 831 menos en la comunidad (una caída del 1,57%) y 197 en el conjunto del país (-0,02%). De los 52.080 contratos firmados en la comunidad, 15.136 fueron indefinidos y 36.944 temporales, mientras que en España, los nuevos contratos indefinidos fueron 385.856.

Por último, en relación a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo, relativos a julio, dado que la cifra se refiere siempre al mes anterior, en Castilla y León alcanzaron las 60.268 personas, de las que 38.612 tienen una prestación contributiva, 20.903 un subsidio y 1.701 se benefician de la renta activa de inserción.