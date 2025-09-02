El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un repartidor traslada un montón de paquetes con una carretilla. J. E. / EFE
Valladolid

Educación, agricultura y hostelería destruyen cerca de 2.000 empleos en agosto

Valladolid elude la subida del paro en el octavo mes, pero pierde casi el 1% de sus afiliados a la Seguridad Social por el fin de la campaña estival

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:11

El mercado laboral se comportó de forma 'clásica' en el cierre de agosto, con alza del desempleo y destrucción de puestos de trabajo generalizadas en ... la comunidad autónoma y en todo el país, consecuencia de la llegada a su fin de miles de contratos vinculados a la campaña veraniega. Valladolid esquivó en esta ocasión el repunte del paro pero sucumbió a la pérdida de afiliados a la Seguridad Social (2.129 menos) en una medida similar a la registrada en el conjunto de España y que duplicó el dato regional.

