Educación, agricultura y hostelería destruyen cerca de 2.000 empleos en agosto

El mercado laboral se comportó de forma 'clásica' en el cierre de agosto, con alza del desempleo y destrucción de puestos de trabajo generalizadas en ... la comunidad autónoma y en todo el país, consecuencia de la llegada a su fin de miles de contratos vinculados a la campaña veraniega. Valladolid esquivó en esta ocasión el repunte del paro pero sucumbió a la pérdida de afiliados a la Seguridad Social (2.129 menos) en una medida similar a la registrada en el conjunto de España y que duplicó el dato regional.

Valladolid despidió el octavo mes del año con 21.348 parados registrados en la oficinas del SEPE / Ecyl, que suponen 68 menos que un mes antes (caída del 0,32%, frente a repunte del 0,67% en la comunidad y del 0,91% en el total nacional). En la comparación anual, la provincia cuenta con 1.106 desempleados menos que hace un año (4,93%, frente al 4,83% regional y el 5,66% de todo el país).

En detalle, el paro solo subió en la agricultura en el caso de Valladolid (ocho más, hasta 1.037 desempleados registrados). Mientras, se produjeron descensos en industria (45 menos, hasta 1.815), en la construcción (dos menos, hasta 1.143), el sector servicios (cuatro menos, hasta 15.002) y también en el colectivo sin empleo anterior (25 menos, hasta 2.351).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, la pérdida de 2.129 personas inscritas de media en agosto dejó la cifra total en 232.550 afiliados, el 0,91% menos que en julio (la misma tasa de decrecimiento que en España, frente al 0,42% en Castilla y León). En los últimos doce meses, Valladolid ganó 3.188 cotizantes, el 1,39% (frente a la misma tasa regional y el 2,25% nacional). Los principales responsables de esta pérdida de empleos hay que buscarlos en el sector educativo (757 afiliados menos en agosto), en el agroganadero (284 menos), las actividades administrativas y los servicios auxiliares (222) y la hostelería (178).

El número de desempleados se incrementó en agosto en Castilla y León en 657 personas, lo que supone un aumento del 0,67% sobre el mes de julio, frente al descenso del 0,91% registrado a nivel nacional. El desempleo ha subido en agosto todos los años desde 2020 y los 657 nuevos desempleados de agosto comparan bien con los casi mil de los años anteriores.

El número de desempleados en la comunidad se situó al cierre del mes pasado en 98.179 personas, que es la cifra más baja para un mes de agosto desde 2007 (entonces fueron 97.895).

En términos interanuales, el paro experimentó una bajada en la comunidad del 4,83%, con 4.987 castellanos y leoneses menos en situación de desempleo. A nivel nacional, el paro cayó el 5,66%.

La sangría de autónomos se prolongó un mes más y en agosto se registraron 227 trabajadores por cuenta propia menos que en julio

El número de afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León retrocedió el 0,42% en agosto, mes en que se perdieron 4.217 efectivos frente a julio. A pesar de ello, la cifra total de afiliación se mantiene por encima del millón, con 1.000.142. La pérdida autonómica es inferior a la media del país, donde el dato se contrajo el 0,91%. En comparación con el dato de hace un año, Castilla y León se anotó un aumento del 1,39%, más débil que el 2,25% nacional. En concreto, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 sumó 13.727 afiliados.

Desde 2015, la Seguridad Social pierde efectivos en agosto (con la excepción de 2020) y el año pasado, la caída fue similar (0,41%).

La sangría de autónomos se prolongó un mes más en la región y en agosto se registraron 183.780 trabajadores por cuenta propia, 227 menos que en julio y 1.635 que en agosto del año anterior.

Sindicatos y patronal

El secretario de empleo de CC OO Castilla y León, Javier Moreno, instó a la Junta a aprovechar la estela de los buenos datos nacionales para llevar a cabo una política industrial «seria y un desarrollo sectorial que genere empleo estable y de calidad». Moreno cree que si en la comunidad «se hacen bien los deberes» se podrá alcanzar el objetivo del pleno empleo.

La vicesecretaria de Políticas Públicas de UGT, Antonia Isabel Guerrero, pidió «seguir trabajando en políticas activas de empleo y migración» para compensar el paulatino envejecimiento de la población activa y alertó de que «las provincias sufren de manera diferente», con Valladolid, Soria y León con los mejores datos mientras Burgos presenta «las peores cifras», con «casi el 50% del aumento en Castilla y León».

A juicio de CEOE Castilla y León, los datos ponen de manifiesto cómo la «actual incertidumbre económica», tanto nacional como internacional, «sigue condicionando de manera significativa las decisiones de inversión de las empresas y su capacidad para generar nuevos puestos de trabajo».