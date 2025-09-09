Segovia aprueba en el uso del contenedor marrón tras suspender en marzo En el último test de comprobación se ha superado el 80% que marca la normativa para poder transformar la materia orgánica

El Norte Segovia Martes, 9 de septiembre 2025, 17:33 Comenta Compartir

La ciudad de Segovia ha logrado recuperar los niveles de calidad en la separación de residuos orgánicos necesarios para poder realizar compostaje. Así lo confirma la última caracterización de residuos efectuada el pasado 27 de agosto, que refleja que el 82,29% de lo depositado en el contenedor marrón corresponde efectivamente a materia orgánica. Este porcentaje supera el umbral mínimo del 80% que establece la normativa europea y supone que, tras meses de altibajos, la ciudad vuelve a situarse en parámetros positivos para el aprovechamiento de estos restos.

El Ayuntamiento de Segovia ha querido agradecer a la ciudadanía «el esfuerzo realizado en la correcta separación de los residuos orgánicos», una labor que se ha dejado notar especialmente en los últimos meses. El gobierno municipal subraya la importancia de este dato, puesto que no se alcanzaban estos niveles desde diciembre de 2024. Tras aquel hito, los indicadores volvieron a caer y en marzo de este año los análisis revelaron un preocupante retroceso: apenas un 64% del contenido del marrón era realmente orgánico, lo que obligó a derivar todos los residuos directamente al depósito de rechazos, con el consiguiente impacto ambiental y económico.

La situación actual contrasta con aquella fotografía negativa. Los datos de agosto muestran que la selección por parte de los vecinos ha mejorado de manera significativa. El área de Sostenibilidad Ambiental recuerda, no obstante, que estos resultados no siempre son constantes y advierten de que «es fundamental mantener la vigilancia y reforzar la concienciación ciudadana» para evitar que el nivel vuelva a desplomarse como en meses anteriores.

Entre las medidas que según el Ayuntamiento han contribuido a la mejora figura la campaña de sensibilización desarrollada en primavera y enfocada en tres sectores clave: la hostelería, las personas mayores y los estudiantes. Esta iniciativa, sumada a las acciones de información en barrios y mercados, ha permitido corregir comportamientos inadecuados y elevar el porcentaje de materia orgánica en la planta de tratamiento. El Consistorio confía en que la ciudadanía asuma de forma definitiva la importancia de utilizar correctamente el contenedor marrón, pues los resultados dependen en gran medida de la colaboración vecinal.

Para reforzar el mensaje, esta misma semana el Ayuntamiento ha puesto en marcha nuevos puntos informativos itinerantes dentro de la campaña 'Dale vida al marrón'. El primero se instaló en Nueva Segovia y durante los próximos días recorrerá Santa Eulalia, la Plaza Mayor, Santa Teresa–Puente de Hierro y, finalmente, el mercado de la plaza de toros. En ellos, además de explicar cómo separar correctamente los restos orgánicos, se entregan de manera gratuita pequeños recipientes marrones para facilitar el reciclaje doméstico. Asimismo, en septiembre se repetirán charlas en las universidades IE y UVA con el objetivo de sensibilizar al alumnado sobre la importancia de separar bien los residuos.

Campaña 'Dale vida al marrón' Miércoles Plaza de Santa Eulalia (soportales de José Zorrilla si llueve).

Jueves Plaza Mayor.

Viernes Puente Hierro (Carretera de Villacastín 13). Si llueve, en el centro cívico de San José.

Sábado Mercado de la plaza de toros. Si llueve en el centro cívico de San José.

El buen uso del contenedor marrón no solo tiene beneficios ambientales. También repercute en el bolsillo de los segovianos. Cuando la fracción orgánica supera el 80% y se transforma en compost, el Ayuntamiento reduce los costes de gestión al enviar menos volumen al vertedero. En cambio, si no se alcanzan los mínimos, todo el contenido debe derivarse al depósito de rechazos, lo que dispara la factura municipal y, a medio plazo, puede encarecer la tasa de basuras. En marzo, cuando los niveles se desplomaron, el propio alcalde, José Mazarías, advirtió de que el mal uso del marrón podía suponer un incremento en el recibo para los ciudadanos.

El compost generado a partir de los residuos orgánicos separados de forma correcta puede destinarse a huertos urbanos, jardines públicos y privados o incluso emplearse como combustible energético. Por el contrario, cuando el marrón se llena de impropios como plásticos, vidrios o cartones, todo el esfuerzo vecinal queda anulado. «Un exceso de residuos impropios provoca el rechazo de la recogida y eleva los costes de tratamiento», recuerda el Consistorio a través de un comunicado.