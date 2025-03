Segovia vuelve a suspender en el uso del contenedor marrón

Segovia vuelve a quedarse lejos de los mínimos necesarios para hacer un correcto uso del contenedor marrón después de que en la última caracterización de ... los residuos arrojados a este tipo de depósitos el porcentaje de materia orgánica haya bajado de la barrera del 80%. Lo ha hecho, además, de una forma notable. Si en las últimas semanas de 2024 se pudo comprobar que el 83,54% de los residuos arrojados al contenedor marrón correspondían a materia orgánica, apenas dos meses después ha bajado casi veinte puntos hasta situarse en un 64%. Es decir, una tercera parte de la basura arrojada al recipiente marrón no debería tirarse en su interior al ser otro tipo de residuos. En lugar de al marrón se deberían arrojar al contenedor azul, verde, amarillo o al normal.

Los nuevos análisis realizados muestran un paso atrás en el comportamiento de los vecinos y comercios de la ciudad. Aunque el alcalde de Segovia, José Mazarías, expone que son mayoría los segovianos que hacen un uso correcto de estos contenedores, reconoce que él mismo ha podido comprobar como en el interior de estos depósitos hay gente que arroja cartones, vidrios o botellas de plástico. «Son cosas incomprensibles», asevera.

El paso atrás en el uso del contenedor marrón tiene dos puntos negativos. Por un lado, el medioambiental. Al bajar del 80% de materia orgánica, los residuos depositados en el contenedor marrón no pueden transformarse en compost, un material que después puede ser utilizado como abono, fertilizante o incluso como combustible energético. Todo lo contrario, son derivados directamente al depósito de rechazos sin posibilidad de ser reciclados. Por lo tanto el impacto medioambiental es mucho más negativo.

Pero además de los inconvenientes en materia de sostenibilidad, un incorrecto uso del contenedor marrón también implica consecuencias económicas para el Ayuntamiento de Segovia y para el bolsillo de los segovianos. Tal y como recordó el alcalde de la ciudad, el Consistorio debe pagar por cada tonelada que manda al depósito de rechazos. Si envía más volumen del necesario porque no se realiza una correcta separación y no puede ser convertido en compost, la factura económica para el Ayuntamiento de Segovia será mayor. Una repercusión que podrán notar los ciudadanos ya que la tasa de basuras crecerá para hacer frente a los mayores costes del servicio. En las próximas semanas y hasta que se produzca un nuevo análisis, todo los residuos del contenedor marrón irán directamente al depósito de rechazos.

En el gobierno municipal no destacan un motivo como el causante del retroceso dado por Segovia en el uso del contenedor marrón tras haber alcanzado en diciembre los niveles mínimos exigidos para poder realizar el compostaje. Descartan que se haya producido un incremento de los residuos arrojados a este tipo de recipientes por un aumento de la población residente o por un mayor volumen de basura de ciertos comercios. «Hay comportamientos que no ayudan pero que son desconocidos por el público», indicó José Mazarías, quien puso como ejemplo que un alto porcentaje de las bolsas en las que se arroja la basura a este tipo de depósitos son de plástico, un material que no debe acabar ahí.

Por ello, hizo un llamamiento a la población para que hagan un uso «correcto» y utilicen bolsas degradables que se pueden adquirir en cualquier supermercado. Además, está previsto que el Ayuntamiento de Segovia presente la próxima semana una nueva campaña de concienciación para intentar que el porcentaje de materia orgánica vuelva a ser superior al 80%. Si no, habrá sanciones para los infractores. De momento, tan solo se han producido apercibimientos.